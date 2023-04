Sánchez cierra su convención en los bajos del Museo de las Ciencias y reúne casi la mitad que Feijóo

El PSOE de Pedro Sánchez no ha podido mostrar este domingo en Valencia el músculo que sí exhibió el PP de Alberto Núñez Feijóo cuando también celebró hace dos meses su convención municipal ante las elecciones del próximo 28M en el Museo de las Artes y las Ciencias de la ciudad del Turia. A escaso mes y medio para estos comicios locales y autonómicos, el partido del jefe del Gobierno y del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha celebrado su conferencia municipal en los bajos de dicho Museo, en la sala Arquerías, un espacio menos vistoso que el pabellón Príncipe Felipe de la parte superior, que fue donde el PP instaló su escenario y patio de butacas, siendo desbordado en la jornada de clausura.

En concreto, según datos facilitados por la organización socialista, el PSOE tenía previsto este domingo reunir 2.500 personas en el mitin de cierre, con posibilidad de no alcanzar siquiera esta cifra. Mientras que el PP de Feijóo congregó en el pabellón Príncipe Felipe del mismo museo a más de 4.000 asistentes, como informó Génova entonces y publicó este periódico. Es decir, los socialistas se han quedado en casi la mitad.

Precisamente, aquellos días de la XXVI Intermunicipal del PP, 4 y 5 de febrero, la sala Arquerías que ahora ha utilizado el PSOE acogía la exposición oficial del Ninot 2023 con la que se dio el pistoletazo de salida a las Fallas de este año. Allí pudieron contemplarse más de 700 figuras, entre ellas el ninot La pirotecnia, del artista Carlos Carsí y los falleros de L’Antiga de Campanar, que se alzó con el premio del indulto.

Menos suerte corrió otro ninot, en este caso dedicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy sí estará de cuerpo presente en este espacio, pero que en la figura fallera aparecía representado vestido con traje de faralaes y la inscripción «Tablao Flamenco La Moncloa». Una obra de Manuel Martínez Reig perteneciente a la Falla Maestro Rodrigo-General Avilés.

Ninot de Pedro Sánchez en la sala Arquerías. (Foto: S. Sanz)

Ausencia de barones

Cabe recordar también que en la convención del PP, Feijóo no sólo logró la foto de la unidad con los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, sino que también congregó a todos sus barones, algo que no ha podido conseguir Sánchez y que desde Ferraz achacan a las agendas de precampaña de estos presidentes autonómicos que aspiran a la reelección en los comicios del 28 de mayo. «Estarán donde tienen que estar», zanjó el jueves el secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Así, desde los equipos de Javier Lambán (Aragón), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Ángel Víctor Torres (Canarias), Francina Armengol (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra) se avanzó que estos dirigentes no estarían en la convención de Valencia. Tampoco ha estado el ex jefe del Gobierno y el ex líder del PSOE Felipe González, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero sí tomó la palabra este sábado para pedir a su partido que defienda la «pacificación» de Cataluña.