Feijóo señala a Sánchez por la ley que excarcela a violadores: «Sabía que era letal para las víctimas»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado este domingo al jefe del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de los efectos y las consecuencias de la ley «disparatada» del ‘Sólo sí es sí’ (también llamada ley Montero) que ha provocado ya en torno a 400 rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales, violadores y pederastas.

«Lo peor es señalar a una ministra cuando el Gobierno sabía que esa decisión era letal para las mujeres que habían sufrido abusos y acosos (sexuales) y ahora resulta que todo el Gobierno señala a una ministra, cuando el primero y el máximo responsable de un Gobierno es su presidente, no una ministra de 22, su presidente», ha subrayado Feijóo en la clausura de la XXVI Unión Intermunicipal que el PP ha celebrado este fin de semana en el Museo de las Ciencias y las Artes de Valencia ante más de 4.000 asistentes.

«Es malo que primero negaran los hechos para luego tener que reconocerlos, es malo que presentaran como un error lo que fue una decisión consciente, pero lo peor es la soberbia no reconocer una equivocación a sabiendas y acabar asumiéndola con cobardía», ha lanzado Feijóo a Pedro Sánchez y a su ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos.

Frente a ello, ha proseguido Feijóo, «nosotros le hemos ofrecido nuestros votos para cambiar ya esa ley disparatada. Y le hemos ofrecido nuestra propuesta presentada el año pasado en Cortes para sobre ella construir la modificación rápida». Sin embargo, ha lamentado el líder del PP, la respuesta de Sánchez la pasada semana en el debate en el Senado fue «que no hay respuesta, que simplemente nuestros votos y nuestra propuesta no le interesa al Gobierno», ha criticado. «Los ciudadanos no esperan que acertemos siempre, pero la gente quiere que le digamos la verdad y gestionemos la realidad», ha añadido.

«No renuncio a que España tenga un mejor gobierno. Después de once meses, os puedo asegurar que hoy más que nunca estoy seguro de que España va tener un mejor gobierno. Os lo puedo asegurar y ya sabéis que no me gusta hablar por hablar», ha incidido Feijóo.

En este contexto y de cara al nuevo ciclo electoral, ha vuelto a enfatizar la necesidad de lograr mayorías sólidas en las urnas. «Un gobernante puede ser más útil cuando tiene una mayoría contundente que le legitime para tomar decisiones», ha afirmado, lanzando además todo un recado a Pedro Sánchez: «Si los socios no le dejan gobernar, váyase y convoquemos otra vez», ha proclamado Feijóo justo en un momento en que PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo para corregir la ley Montero.

«Nerviosismo»

En esta línea, Feijóo ha aseverado ante los suyos «nunca he visto tan nerviosos a nuestros adversarios, están haciendo cosas bastante raras». Así, se ha referido al último duelo con Sánchez en la Cámara alta, que «parecía el Debate sobre el Estado de Feijóo». «Me gustaría que el actual presidente hablase más de España, y menos de mí, pero su nerviosismo se lo impide», ha recalcado el jefe de la oposición.

Además, ha destacado que «lideramos las encuestas porque mientras Sánchez y sus socios están cada vez más lejos de la gente, nosotros estamos más cerca. Han perdido el pulso de la sociedad y nosotros somos el partido más parecido a España. Hoy vamos a salir de aquí enchufados con ese compromiso», ha apostillado el líder de los populares.

Con Rajoy y Aznar

Acompañado como en la tarde anterior por los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, Feijóo ha agradecido tanto a ellos como a Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid, su «presencia» y su «apoyo». El actual presidente del PP ha puesto a sus antecesores como ejemplo de «la experiencia de 15 años de gobierno, de la mayor modernización de nuestro país, de superar las crisis de los años noventa y 2011, en definitiva, de 15 años de construir un gran país, de una agenda de cambio», ha manifestado.

En clave autonómica y local, Feijóo ha reivindicado que Valencia, de la mano de María José Catalá, «tiene que ser otra vez la capital turística y económica» que fue con Rita Barberá. Y con el proyecto de Carlos Mazón, ha dicho, «queremos que esta Comunitat vuelva a crear en sí misma, que no sea el segundo plato de los intereses del sanchismo, ni satélite de los nacionalistas, ni la plataforma de los peores ejemplos del populismo en España, tiene que volver a ser un faro de modernidad, con servicios públicos que funcionan», ha sentenciado.