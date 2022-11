Sánchez blinda a Marlaska hasta la cumbre con Marruecos para no enfadar a Mohamed VI

En el Palacio de La Moncloa hay cierto enfado con el ministro del Interior con Fernando Grande-Marlaska por ocultar información a Pedro Sánchez sobre el trágico asalto a la valla de Melilla en junio. Y eso, después de defenderle por todos los medios, no ha gustado al presidente. Sin embargo, por ahora, Sánchez ni le desautorizará ni le destituirá. Hacerlo, aseguran en su entorno, «sería admitir que Marruecos se excedió sin que lo evitáramos». Y el jefe del Ejecutivo no quiere molestar a Mohamed VI antes de la reunión de alto nivel prevista para finales de mes pese a las presiones que tiene. Ya en el PSOE varios dirigentes defienden que Sánchez no le podrá sostener mucho tiempo en el cargo una vez se conozcan todos los vídeos. Si es que se conocen, porque este jueves, Interior ha enviado sendos escritos a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo asegurando que los vídeos que les remitió eran todos los que tiene el Ministerio, que no hay más grabaciones del asalto.

Los socios y la oposición, tras viajar el pasado lunes a la ciudad autónoma, reclaman que se depuren responsabilidades. Todos apuntan a Marlaska por haber mentido en sede parlamentaria. Una delegación de diputados revisó fragmentos de las imágenes que se grabaron durante aquella jornada y en las que, según han relatado a este periódico, se ve cómo se arrastran cuerpos inertes aplastados en suelo español hasta territorio marroquí. Tal como avanzó OKDIARIO, será en la Comisión de Interior del Congreso cuando puedan revisarlas. Moncloa, que como la Fiscalía también ha pedido al Ministerio todas las imágenes disponibles, teme que una vez se muestren en sede parlamentaria el discurso que hasta ahora han mantenido Sánchez y Marlaska caerá. Y será cuando tendrán que mover ficha.

Por eso la declaración del ministro en la Comisión de Interior se intentará retrasar todo lo posible. Por ahora, según fuentes de dicha comisión, «no hay una fecha orientativa de cuándo puede ser». Dejan la decisión en manos de la mesa del Congreso y de la propia agenda del ministro. Pero no se prevé que sea de manera inmediata. La voluntad del Ejecutivo, con el fin de preservar la posición que han mantenido hasta el momento, y no tener que culpabilizar directamente a Rabat de extralimitarse en sus funciones y fronteras, es que Fernando Grande-Marlaska comparezca lo más pegado a esa reunión o los días posteriores. La idea es que la bilateral entre España y Marruecos se celebre a finales de noviembre. Antes de ese encuentro, además, el jefe del Gobierno tiene previsto «revisar personalmente todas las imágenes». También todos los informes.