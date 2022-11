La supervivencia política del ministro del Interior se complica. En el PSOE creen que «el presidente [Pedro Sánchez] no podrá sostener mucho tiempo más la defensa a Fernando Grande-Marlaska», tras la polémica de los vídeos de la avalancha a la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Lo dicen tras comprobar que mintió en el Congreso de los Diputados, en distintas declaraciones «e incluso al propio presidente». Algunos ya lo dan por amortizado. Y su relevo podría ser incluso en la inminente crisis que provocará en las próximas semanas la salida de ministros para ser candidatos en las elecciones locales.

Y es que después de visionar las imágenes de lo que ocurrió el pasado mes de junio en Melilla, tras el asalto de centenares de inmigrantes ilegales con decenas de muertos en la valla, las explicaciones del ministro «se desmoronan». «Nos ha dejado sin argumentos», opina un dirigente socialista. De nada habrá servido la defensa acérrima que el pasado viernes, en Viana do Castelo (Portugal), hizo de él Sánchez en público, a la que Marlaska respondió con un «gracias» y un abrazo frente a António Costa y la atónita mirada de una Irene Montero que no daba crédito. Podemos lidera la rebelión de los socios contra Marlaska, como han venido haciendo últimamente. En la organización morada no descartan volver a pedir su dimisión.

En el Partido Socialista, los que han visto las imágenes de Melilla y los que tienen más pistas de lo que ocurrió, opinan que «cuando todo salga a la luz, la situación del ministro Marlaska va a ser insostenible». Porque tiene a los partidos que le dan estabilidad, a la oposición y a la Guardia Civil en contra de su gestión. A todo eso, además, la gran duda es dónde están las cintas de las cámaras de Policía que graban el perímetro. Justo en esas imágenes es donde se puede comprobar la devolución en caliente que tanto había negado el ministro y que se puede ver en las grabaciones. En algunos casos, aparecen heridos arrastrados por el suelo en la zona de seguridad -considerado suelo español- hasta una carretera marroquí.

Donde por ahora prefieren guardar silencio es en el Palacio de La Moncloa. En público siguen defendiendo a Marlaska. En privado, este martes, algunos decían con la boca pequeña que «igual el presidente se excedió en su defensa». En el gabinete presidencial, una vez conocidas estas nuevas informaciones y sabiendo que varios diputados ya han visto las pruebas, quieren revisar al detalle todas las imágenes e informes antes de ponerlos a disposición de los diputados. El propio Pedro Sánchez, según indican fuentes cercanas a él, quiere visionar algunas de las escenas más duras de esta polémica para comprobar si su ministro le ocultó o no información.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por OKDIARIO confirman que las imágenes se visualizarán en su totalidad en la Comisión de Interior del Congreso, tal como avanzó días atrás este periódico. «No tenemos nada que esconder» sobre la avalancha en Melilla, manifiestan en el entorno de Marlaska, que «está muy seguro y convencido» de su actuación. Defienden que «hemos colaborado y sido transparentes desde el primer minuto». Aunque los días y los hechos están demostrando que no ha sido así. Pues si en junio manifestó que los hechos no habían sucedido en territorio nacional, tras las evidencias, empiezan a recular. Y admiten que fue en una zona de seguridad en la que trabajan indistintamente los cuerpos de seguridad de ambos estados. Los que han visto las imágenes hablan de «decenas de cadáveres aplastados bajo la bandera española».