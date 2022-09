Desde los tiempos del NO-DO franquista no se veía un ejercicio de autobombo semejante. Este jueves se han podido conocer las primeras imágenes del documental Las cuatro estaciones, producido por Secuoya Studios y The Pool TM a mayor gloria de Pedro Sánchez. Entre las imágenes, llama la atención un momento El ala oeste de la Casa Blanca en el que se ve a Sánchez con su mujer Begoña Gómez desayunando en la Moncloa mientras leen prensa extranjera.

Secuoya Studios y The Pool TM han presentado este jueves las primeras imágenes de la serie documental sobre La Moncloa en la tercera jornada de la segunda edición de Iberseries & Platino Industria, que se celebra del 27 al 30 de septiembre en Matadero Madrid.

El convenio suscrito por Presidencia y Secuoya -que desde 2020 ha recibido del Estado 17,7 millones en avales ICO- «estima que el documental constituye un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer diario de la Presidencia del Gobierno, incluyéndose de manera primordial en su contenido a abordar, con el carácter propio de una serie documental, la realidad del trabajo de la figura del presidente del Gobierno y su cometido diario».

Dos episodios

El documental se estructurará «en una temporada de dos episodios de, aproximadamente, cuarenta y cinco minutos de duración cada uno, teniendo derecho los productores, que no obligación, a la grabación de una segunda temporada de otros dos episodios adicionales».

Es decir, que dependiendo del éxito de esa primera entrega se podría producir una segunda. Entre las cláusulas del convenio se incluye, explícitamente, la de no utilizar material del rodaje para otros fines que no sean la producción final. El material de tomas falsas o metraje grabado de forma accidental no podrá ser utilizado por la productora sin consentimiento de Sánchez.

Moncloa, además, se reserva el derecho a proponer la inclusión de determinados actos o entrevistas en el documental, aunque la «decisión final» de su inclusión sea de la productora. En cuanto a la explotación comercial, Moncloa establece que una vez cubiertos los gastos de producción, el 20% de las ganancias irán destinadas a una ONG que determine Presidencia.