Sánchez amenaza a Puigdemont con hacer coincidir las generales con la eventual repetición de las catalanas

Carles Puigdemont ha retado este lunes a Pedro Sánchez con investirle president de la Generalitat si quiere seguir en La Moncloa. Y Sánchez, según fuentes de su entorno, baraja responderle con otra amenaza: hacer coincidir una eventual repetición electoral en Cataluña con un avance de las elecciones generales en otoño. Aprovechándose así del hundimiento de los partidos a la izquierda del PSOE -Sumar y Podemos-, y del separatismo. Un movimiento que podría dejar a Junts y ERC sin la posición de fuerza que tienen a día de hoy en la gobernabilidad del Estado y con la que han logrado doblegar al PSOE con cuestiones como la amnistía.

De esta forma, según fuentes cercanas al presidente, y según los datos que manejan en Moncloa y en Ferraz, la candidatura de Sánchez podría crecer a costa de sus socios y acercarse a los 150 escaños. De tal manera que, según dichas fuentes, podría gobernar con el apoyo de los partidos vascos y como máximo con la necesidad de llegar a acuerdos con ERC. Un escenario menos endiablado para Sánchez que el de depender de Junts y de los cambios de opinión de Puigdemont y los suyos que, como se está viendo ahora tras las elecciones de este domingo, chantajean a menudo al PSOE para satisfacer sus intereses.

La ley electoral catalana recoge muy bien los tiempos tras unas elecciones, de tal forma que todos saben con qué cartas juegan. El Parlament se constituirá el 10 de junio, sólo un día después de las elecciones al Parlamento Europeo, que ofrecerán a Sánchez una nueva foto fija sobre los apoyos a su formación política. Lo que le permitirá conocer con qué fortalezas y debilidades afrontaría unas elecciones cruciales para su futuro personal. Quince días después del 10 de junio, el día 25, se debe producir el primer debate de investidura. Y a partir de ahí correrá el reloj de la democracia de dos meses hasta que el 25 de agosto se disolvería el Parlament si no se ha logrado un acuerdo.

Sánchez, por su parte, no puede disolver las Cortes hasta el 30 de mayo, cuando se cumplirá un año de la anterior disolución tras la debacle sufrida por el Partido Socialista en las elecciones municipales y autonómicas. Con la marcha de Teresa Ribera al Parlamento Europeo, como número uno del PSOE, el líder socialista está obligado a acometer una remodelación del Gobierno que según fuentes de su entorno parece que va a aplazar hasta saber qué decisión toma. No se trata, además, de una decisión fácil. Pues la salida de Ribera deja vacante una vicepresidencia e iguala prácticamente a María Jesús Montero con Yolanda Díaz.

En el PSOE le están pidiendo que le quite poder a la líder de Sumar, más tras los malos resultados que ha cosechado en Galicia, el País Vasco y Cataluña, las últimas contiendas electorales. A eso cabe sumarle la mala relación que el presidente y la vicepresidenta segunda tienen desde hace cierto tiempo. Pero quitarle la vicepresidencia, dejándola únicamente como ministra, supondría de facto romper el acuerdo electoral que alcanzaron los socialistas y Sumar y que recogía que el partido rosa ostentaría la vicepresidencia segunda del Gobierno.

Puigdemont reta a Sánchez

El candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado que se presentará a la investidura pese a no encabezar la lista más votada. «La diferencia entre nosotros y el PSOE es la misma que entre el señor Feijóo y el señor Sánchez» verbalizó este domingo al cierre de los colegios electorales desde Argelèrs sur Mer (Francia).

Según Puigdemont, en una posterior rueda de prensa este lunes, también desde Francia, «tenemos potencialmente más opciones de ser investidos en segunda vuelta por el Parlament». El político fugado de la justicia española ha explicado que ya está negociando con el resto de las formaciones independentistas, con las que sumaría más escaños que los 42 del PSC. «Hemos comenzado los contactos» con ERC, afirmó. La noche del domingo, el dimitido Pere Aragonés llamó a Puigdemont y este lunes a primera hora de la mañana se han producido contactos entre los secretarios generales.

«Nosotros podemos agrupar una mayoría coherente, no absoluta, más amplia de la que puede sumar el Partido Socialista», ha sostenido el candidato de la formación juntera. El político fugado pretende formar un «Gobierno de coherencia soberanista y de obediencia catalana» que cuente con «entre 55 y 59 votos».

Paralizar los Presupuestos

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, en el Ministerio de Hacienda ya saben que el próximo año no se peleará por los presupuestos. El Ejecutivo sabe de la dificultad de lograr acuerdos con la actual composición parlamentaria, y ni siquiera los presentó para 2024, pero el motivo no es ese. En aquel entonces, la dirección general de presupuestos trabajó para sacarlos adelante, aunque finalmente no se llevaran al Congreso, pero el caso actual es diferente. Ya se les ha dicho que, casi con toda seguridad, 2025 tendrá de nuevo los mismos presupuestos que 2023. Un escenario que refuerza la posibilidad de un avance electoral.