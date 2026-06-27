El líder socialista, Pedro Sánchez, ha cargado contra los críticos en su partido que piden adelantar las elecciones generales para que no coincidan con las municipales y autonómicas, según fuentes de la dirección. El presidente del Gobierno ha asegurado que los que expresan esta opinión son los mismos que hicieron presidente al ex dirigente popular Mariano Rajoy en 2016, apuntan desde Ferraz.

En todo caso, el presidente ha aclarado que no habrá superdomingo electoral. Todo ello a pesar de que, según la dirección del PSOE, algunas federaciones han pedido unir en una misma jornada las generales, las autonómicas y las municipales.

En Ferraz apostillan que cada uno en su territorio actúa en función de diversos criterios. Entre otros, si el PSOE se encuentra ya gobernando o no o si se presenta en un territorio más o menos conservador. A ojos de la dirección socialista, es peor la oposición que dicen tener enfrente y que, en su opinión, no pueden permitir que gobierne.

Cierre de filas… excepto Page

En la sede nacional del PSOE insisten en que ha habido un cierre de filas a pesar de que ha habido una voz discordante, que ha sido la de Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha.

El barón socialista ha exigido elecciones anticipadas y ha echado en cara al secretario general del PSOE la falta de autocrítica. También ha hecho referencia a los casos de corrupción que rodean al partido, entre otras, las investigaciones por las cloacas del PSOE o las que cercan al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese mismo sentido, indican que no ha habido ninguna referencia explícita a las joyas que se encontraron en la caja fuerte de la oficina del ex presidente durante el registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En oposición, desde la cúpula socialista apuntan que ha habido mensajes de apoyo explícito a Zapatero así como a Sánchez, por lo que describen como un acoso y derribo al presidente y a su familia. Eso sí, algunos de los que han intervenido en el Comité Federal han expresado su asco, aseguran desde Ferraz, por los dos hombres que se habían ocupado de la gestión del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Sánchez y sus ganas de ganar

El presidente del Gobierno ha utilizado su último turno de palabra para intentar insuflar a los militantes e insuflarse a sí mismo moral de cara a unos comicios que todas las encuestas señalan como difíciles para el partido y que impedirían reeditar la coalición del Ejecutivo con Sumar.

Sin embargo, desde Ferraz aclaran que el presidente dice tener más ganas de ganar en 2027 que nunca. Según han apostillado desde la dirección, varios militantes también se han dirigido a Sánchez para pedirle que se vuelva a presentar.

En el PSOE destacan que se haya aprobado el calendario de primarias de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 y que se haya renovado el protocolo antiacoso para hacerlo más actual, sin especificar qué cambios se han hecho.

Por último, han aclarado que ha habido un pequeño incidente que ha involucrado al secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez. La mesa del Comité Federal ha impedido que el miembro de la Ejecutiva de Page pudiera terminar su discurso.

Según la dirección del PSOE, esto se ha debido a que se estaba alargando en exceso. Sin embargo, esta situación se ha venido dando habitualmente cuando ha sido el turno de intervención de un secretario de Organización.

La realidad es que se ha producido un choque entre el propio Gutiérrez y la presidenta de la Mesa del Comité. Según Ferraz, el número tres de Page se habría dirigido a ella en términos que no eran los correctos, lo que ha precipitado que se cortase abruptamente su intervención.