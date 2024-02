Rueda carga contra el modelo de la «división» que Sánchez quiere para Galicia: «No somos gente de muros»

El presidente de la Xunta y candidato del PP al 18F, Alfonso Rueda, ha cargado contra el modelo de la «división» que Pedro Sánchez quiere para Galicia y ha prometido seguir apostando por el suyo, basado en la «normalidad», el «sentidiño» y la «humildad». «No somos gente de muros», ha proclamado Rueda en un macromitin celebrado en la plaza de toros de Pontevedra (Galicia), donde ha estado arropado por su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, y por el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En este sentido, Rueda ha asegurado que si el PP vuelve a obtener mayoría absoluta el próximo 18 de febrero (como en las cuatro elecciones autonómicas anteriores), su Gobierno no va a meter a Galicia «en caminos sin salida» y evitará los «follones», como los que están protagonizando Sánchez y sus socios nacionalistas y separatistas, que están «crispando» España.

Rueda ha asegurado que en estas dos semanas hasta la cita con las urnas va a hacer una «campaña de ilusión». Y a los que le piden que «dé caña» les ha replicado que él apuesta por expresarse «en serio», dejando la «caña» a los otros partidos, a los del «descrédito».

«La caña de verdad hay que darla el 18 de febrero, ese día será el día de la caña y de demostrar que, si hacemos las cosas bien, la gente nos dará su confianza», ha proclamado Rueda. Ha llamado a los suyos a evidenciar también que en las urnas «la unidad funciona y Galicia funciona», informó Efe.

Asimismo, Rueda ha criticado que Sánchez se haya desplazado a Galicia para «decir simplezas» y a «ponerse cada vez más de perfil», lamentando así que «su gran aportación a la política gallega» haya sido decir que «Galicia no Rueda» y que con el PSOE «va a volar». «Nosotros vamos a volar y lo vamos a demostrar el 18 de febrero», ha apostillado.

«Nos debemos a todos»

«Yo pido el voto con humildad, sabiendo que no estamos en posición de ninguna verdad absoluta, pero tenemos muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien. Estoy seguro de que si ganamos el 18 de febrero habrá mucha gente contenta y habrá otra que no lo esté tanto. Les digo que gobernaremos también para ellos desde el primer día porque nos debemos a todos», ha manifestado Rueda.

Por su parte, Mariano Rajoy, pontevedrés como Rueda, ha querido referirse en su intervención a la polémica ley de amnistía del 1-O pactada por el PSOE con los independentistas catalanes y que se está tramitando en el Congreso. «No vengo a hablar del Gobierno y si deslizo algún comentario es sin querer», ha ironizado el ex jefe del Ejecutivo.

Tras ello, Rajoy ha criticado que la Ley de Amnistía sólo tiene como objetivo 7 votos para Sánchez, ha dicho en alusión a los diputados de Junts, denunciando que el texto «quiere que los que violaron la ley y la Constitución sean los buenos, y los jueces y fiscales y el Gobierno que aplicó el 155 sean los malos». Rajoy aplicó en 2017 a este artículo de la Carta Magna para intervenir Cataluña tras el golpe del 1-O, lo que supuso la intervención de la Generalitat por parte del Ejecutivo central.

El Gobierno ataca a los jueces

El ex presidente del Gobierno ha advertido, además, de que lo que está pasando en España no se puede repetir en Galicia porque «esto no va acabar bien, y, si no, al tiempo». De esta forma, Rajoy ha mostrado su rechazo a un Ejecutivo socialcomunista que «ataca de manera inmisericorde al Poder Judicial», lo que supone «un ataque a la democracia», ha alertado.

En el coso taurino talismán del PP gallego, Rajoy ha pedido también que los electores voten a Rueda para que «no nos gobiernen Otegi y Puigdemont», ni «los que le dan el indulto a los independentistas, ni los que suprimen el delito de sedición, ni los amigos de Putin», que «hay que tener un par», ha apostillado, en referencia a PSOE y Sumar.

Además, Rajoy ha asegurado que tanto los gallegos como los españoles lo que quieren es «normalidad y sensatez» y no un Gobierno que es «malo para España» y que, según ha dicho, no se había visto «desde la vuelta del país a la democracia». «No queremos un Gobierno como éste, queremos a Rueda y a Feijóo», ha sentenciado.

El ex líder del PP también ha puesto en valor la gestión de Rueda en estos dos años que lleva al frente del Gobierno gallego. Accedió al cargo tras saltar Feijóo a la política nacional y dejar la presidencia de la Xunta. «Alfonso lo ha hecho bien» y es «una persona sensata», algo que «viendo cómo está España, es un valor muy importante», ha manifestado. «No queremos que nos gobiernen otros y no queremos la amnistía», ha remachado Rajoy ante una plaza de toros abarrotada, con una «movilización histórica» de 14.000 personas, según la organización.