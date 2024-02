Feijóo: «Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez ni un Puigdemont con otro nombre»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este sábado que «Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios ni a un Puigdemont con otro nombre». Así lo afirmado junto al presidente de la Xunta y candidato del PP al 18F, Alfonso Rueda, en el macromitin que los populares han celebrado en la plaza de toros de Pontevedra, donde han reunido a 14.000 personas en una «movilización histórica», según la organización.

El jefe de la oposición ha cargado así contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de pedir el voto para el BNG, que es la segunda fuerza en Galicia por delante del PSOE. «Pide el voto para todos para que Rueda después de ganar no pueda gobernar, y le da igual cualquiera y pase lo que pase con su partido», ha reprochado Feijóo al secretario general de los socialistas.

En este sentido, de cara a las elecciones del 18 de febrero, Feijóo ha pedido a los gallegos que apuesten por «menos egoísmo y más generosidad, menos frivolidad y posturitas y más responsabilidad, menos soberanismo y más autonomismo, menos fractura y más xuntos, menos Sánchez y más Rueda», ha remarcado.

«Alfonso Rueda es la respuesta que no quiere escuchar Pedro Sánchez el próximo 18 de febrero. Al señor Sánchez le dan igual los pocos votos que va a tener el PSOE y pide votos para el Bloque, para Sumar, para Podemos, después de destrozar su partido en todos los lugares de España; ahora no le importa volver a destrozar su partido en Galicia. Por eso pide el voto para todos, para que Rueda, después de ganar, no pueda gobernar», ha declarado Feijóo.

Como Bildu y ERC

«El objetivo de Sánchez es que haya aquí una nacionalista que dice que lo que hay que hacer es lo que hacen Bildu y ERC, que son los que le han puesto de presidente», ha enfatizado Feijóo en alusión a la cabeza de lista del BNG, Ana Pontón. «Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios, no necesita aquí un Puigdemont con otro nombre. España lo que necesita son más servidores públicos como Alfonso Rueda y sus conselleiros», ha apostillado.

De este modo, Feijóo ha remarcado que Rueda es la «respuesta que no quiere escuchar el nacionalismo, porque el nacionalismo no acepta las distintas formas de querer Galicia». «Los nacionalistas dicen que los únicos gallegos son ellos, que no quieren ser españoles. ¿Entonces qué somos? ¿Seremos portugueses?», se ha preguntado. «Los nacionalistas que dicen que sólo quieren a Galicia, que poco les quiere Galicia a ellos porque nunca han ganado unas elecciones y nunca lo van a hacer», ha remachado.

«Se sea de izquierdas o derechas, ¿qué bien puede hacer a Galicia que el nacionalismo traiga hasta aquí los problemas de fractura social de Euskadi o de Cataluña? Ninguna. Y se piense lo que se piense, ¿qué bien le puede hacer a nuestra tierra el desgobierno que estamos viviendo en España? Ninguno. Pues hay una respuesta que sí puede evitar estas cuestiones en Galicia y está aquí: Alfonso Rueda», ha expresado Feijóo, apelando así a antiguos votantes socialistas descontentos con Sánchez.

En este escenario, «votemos por el inconformismo de querer mejorar siempre, por la ambición de un programa electoral para ser cumplido, por las ganas de que España siga el camino de Galicia. Votemos por la Galicia que funcione», ha exhortado al electorado.

De igual manera, el líder del PP ha pedido el voto «por una política en la que se pueda confiar, una tierra en la que la no se divida en dos a su gente, por una Galicia que siga su propio camino y no traiga problemas de otros lugares, por una gestión responsable y por el empleo, por las prioridades de las familias. Por una Galicia en unión en igualdad con el resto de España. Por una Galicia que funcione», ha insistido.

«Honestidad y verdad»

Además, en esa comparación de modelos entre el Gobierno de la Nación y la Xunta, Feijóo ha señalado que, mientras los primeros «subestiman la inteligencia de la gente con engaños y mentiras, la política gallega es la política de la honestidad y de la verdad; mientras colonizan las instituciones y quieren suplantar a los jueces, en Galicia se invierte en la modernización de la Justicia; y mientras Sánchez sólo mira por su interés, Rueda sólo mira por Galicia», ha apostillado.

«Vayamos a votar el 18 de febrero contra tanto engaño, contra tantos recortes de derechos, contra tanta cesión al independentismo, contra tanta desigualdad, contra tanta discriminación a Galicia», ha instado Feijóo en un discurso donde ha intercalado el gallego y el castellano, y ha pedido a los suyos que recorran «todas las aldeas de este país» para no dar ningún voto perdido que luego puedan lamentar.