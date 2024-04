Rita Maestre monta una verbena «para familias» con la cantante que enseñó los pechos en Murcia

Más Madrid ha organizado el próximo sábado 20 de abril su verbena La madrileña, un evento dirigido a familias que contará con una invitada de excepción: la cantante Rocío Saiz, conocida por mostrar sus pechos durante un concierto en Murcia. La Dj será la encargada de amenizar el evento que tendrá lugar en San Blas y en la que estarán presentes Rita Maestre, Manuela Bergerot y Mónica García.

La cantante y activista LGBTI ya ha participado en otros eventos de la formación de izquierdas, aunque, se hizo especialmente conocida por la polémica que desató al quitarse la parte de arriba y mostrar los pechos durante un concierto en las fiestas del Orgullo Gay en Murcia.

Saiz fue protagonista de una polémica en Murcia por mostrar sus pechos. Mientras sonaba Como yo te amo durante un concierto por el Orgullo, la artista se quitó la camiseta, como ha hecho en reiteradas ocasiones durante una década y minutos después subía al escenario una integrante del equipo que le pedía que se tapara con una bandera arcoíris.

Al término del concierto, Saiz denunciaba que la Policía había parado el concierto y no le dejaban seguir si no se vestía.»No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada por enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad» aseguraba la cantante que participará en la verbena de Más Madrid.

Y en ese punto empezó el conflicto. La Policía Municipal consideró que la actuación de este mando «no fue correcta» motivo por el cual se ha abierto el expediente de investigación, y han insistido también en que «no hubo ninguna instrucción política» que motivara su intervención. A pesar de ello, la Policía Nacional aseguró que el inspector -que estaba de servicio en el operativo de seguridad organizado por los festejos- instó a la artista a que se pusiera la ropa alegando que estaba incumpliendo la Ley de Seguridad Ciudadana.

Finalmente, en enero de este año, la Fiscalía archivaba a la investigación contra el inspector de la Policía Local, ya que, tras analizar lo sucedido, no se consideraba que se produjese un delito de odio: solamente ven indicios de que se cometiesen unas coacciones leves.

Garbanzada y paella vegana

La Madrileña, que tendrá lugar el tercer fin de semana de este mes en el parque Paraíso de San Blas de 11 a 22.30 horas, contará con garbanzada, paella vegana, charangas, un bingo solidario y actuaciones a cargo de los Dj Rocío Saiz y Agu Lukke.

Maestre ha adelantado que será una verbena madrileña, un espacio con actividades para familias, para niños y niñas, para jóvenes, con conciertos, con comida, con una forma de entender un espacio político y una forma de estar en comunidad. «Nos vamos a juntar para pasarlo bien, pero también para hablar de los temas que nos importan, que nos importan para Madrid, con esa esencia verbenera y madrileña, que es muy la esencia de Más Madrid», ha explicado la líder municipal de la formación.