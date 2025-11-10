Ricardo Garrido reivindica una procura más influyente y con mayores competencias

El presidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Ricardo Garrido, clausuró las XIII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno con un discurso contundente en el que reivindicó los avances de la profesión y los desafíos que aún quedan por afrontar.

Garrido destacó que el encuentro ha cumplido su objetivo: proporcionar a los colegios herramientas prácticas para fortalecer la gobernanza y gestión de sus decanatos y juntas de gobierno. «Hemos sido fieles al lema de este congreso, Justicia con más procura, porque si nos dejan, la Justicia será mejor y nuestra profesión también», afirmó.

Durante su intervención, el presidente del CGPE hizo un llamamiento a la unidad institucional y a la escucha activa de las preocupaciones de los colegios, reivindicando el papel del Consejo como impulsor del cambio. En este sentido, defendió la ampliación de competencias para los procuradores y propuso tomar como referencia el modelo portugués, que permite una justicia más ágil y una procura más sólida.

Garrido también reclamó una conciliación profesional efectiva, sustentada en tecnología útil y eficiente, e instó al Parlamento a aprobar una ley equitativa que iguale las pensiones de los procuradores con las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

El presidente cerró su intervención con un mensaje de compromiso: «Hay que seguir trabajando por una Justicia con más procura y por una procura más influyente en la Justicia. Hay camino».