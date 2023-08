El Rey propone a Feijóo para la investidura porque «es costumbre» designar al candidato con más escaños

El Rey Felipe VI ha propuesto para la investidura al ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ya que «es costumbre» designar al candidato con más escaños. Esta circunstancia, unida al veto de los separatistas y proetarras, constata que «no existe una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre».

Este martes se ha cerrado un nuevo capítulo tras las elecciones del 23J, en la que el candidato popular Alberto Núñez Feijóo se impuso al lograr el mayor número de escaños. Sin embargo, la aritmética parlamentaria ha permitido que Pedro Sánchez tenga opciones de formar gobierno si consigue atraer a ERC y Junts, además de contar ya con el apoyo de Bildu.

Aún teniendo pocas opciones de sumar mayoría parlamentaria, Feijóo no ha rehuido «el deber» de presentarse a la investidura. Además, tras la ronda de contactos iniciada por el Rey, se ha podido comprobar que, sobre el papel y a día de hoy, el candidato con más apoyos es el líder del PP.

Tras la propuesta de Feijóo como candidato, Zarzuela ha emitido un comunicado en el que explica las razones de la designación. En su punto tercero, el Rey explica que «el Partido Popular ha sido el grupo político que ha obtenido mayor número de escaños en las pasadas elecciones».

Pero añade el documento que «conviene señalar que, salvo en la Legislatura XI, en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey» como candidato a la Presidencia del Gobierno.

Hay que recordar que a la ronda de contactos con Felipe VI no ha acudido ninguno de los partidos separatistas y proetarras que tienen en su mano la llave de La Moncloa para Pedro Sánchez. Por eso, explica el Rey que «en el procedimiento de consultas llevado a cabo no se ha constatado, a día de hoy, la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre». Así pues, ante la falta de apoyos explícitos de Sánchez, Fejóo se ha convertido para no romper la costumbre en el candidato a la Presidencia del Gobierno.