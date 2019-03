El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha señalado que no entiende que el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, no le haya llamado para avisarle de su visita a la comunidad autónoma, donde esta tarde acudirá al Museo de Altamira en Santillana del Mar y al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega.

“A mi me parece que lo lógico es que, si se va a una comunidad autónoma, y más con la afinidad que yo he tenido con él en estos años, pues que se haga una llamada“, ha considerado Revilla a preguntas de la prensa sobre si el presidente nacional le había o no avisado de su agenda en la región.

El presidente cántabro ha señalado que “no me ha llamado” y que sólo le llamó ayer “por la noche” el delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, a quien le dijo que le sería “imposible” acompañar a Sánchez porque esta tarde tiene “un acto con 1.500 mujeres en el Palacio de Festivales por el Día de la Mujer Rural”.

“Yo no puedo anular un acto donde viene gente con autobuses de toda la región, al que no falto nunca. Es un acto muy bonito, que cerraré yo a la misma hora que esta el presiente aquí”, ha explicado Revilla que, aunque ha dicho que “hubiese sido más normal” que le llamase Pedro Sánchez y no Zuloaga, “le hubiera dicho lo mismo, que no podría estar con él”.

En cualquier caso, ha indicado que el Gobierno de Cantabria estará representado por el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, porque “al parecer viene a un acto de ganadería”. “Va a haber una representación adecuada del Gobierno a través del consejero y del alcalde de Torrelavega”, ha añadido.

Pero ha insistido que “lo normal” es que se hubiese producido una llamada “de presidente a presidente”. “Pero ahora, como estamos en campaña electoral, pasan estas cosas”, ha dicho, por lo que ha apuntado que “no hay que tomar en demasiada consideración el hecho”.