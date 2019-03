Torra apoya que el golpista Sànchez sea candidato del JxCat al Congreso

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado este sábado su apoyo al golpista presidente de la Crida Nacional per la República y diputado en el Parlament, Jordi Sànchez, para que sea el candidato de JxCat a las elecciones generales en el Congreso: “He votado para que Jordi Sànchez sea el cabeza de lista de esta candidatura“.

En una visita a Tremp (Lérida), ha asegurado en declaraciones a los periodistas que JxCat se presente en todas las elecciones refuerza estas candidaturas y el mensaje de “diálogo basado en el ejercicio del derecho a la autodeterminación”.

Durante su visita, Torra ha afirmado que el Geoparc Conca de Tremp-Montsec, que agrupa a 19 municipios con un territorio de 2.000 kilómetros cuadrados, muestra que las cosa se pueden hacer muy bien “cuando la gente del país tiene ambición y se cree un proyecto de ámbito internacional como este” que atrae turismo.

Lo ha dicho tras ir al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, acompañado del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y reunirse con los responsables del Geoparc, que preside el alcalde, Joan Ubach.

Torra también ha visitado este sábado por la mañana Isona i Conca Dellà (Lérida) y esta tarde visitará Sort y Rialp (Lérida) tras una comida de trabajo con el Consell d’Alcaldes del Pallars Jussà.

Sànchez no es el único candidato que se encuentra en estos momentos en prisión por el golpe de Estado del 1-O. ERC también ha movido pieza y ha elegido al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, para que encabece la lista europeas de la formación independentista. Por otro lado, el partido de Junqueras también ha decidido incluir en sus listas a la hermana de la ex consellera y también entre los 12 acusados del 1-O, Dolors Bassa.