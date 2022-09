OKDIARIO se ha subido al metro y al autobús en Madrid para comprobar si, como dice la ministra de Justicia, Pilar Llop, las conversaciones giran en torno a la preocupación que tiene la gente por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Cerca de una treintena de testimonios constatan una realidad alejada de la expresada por la socialista.

«¿El qué?», es la respuesta más repetida por los pasajeros cuando este periódico les interroga sobre si saben qué es el Consejo General del Poder Judicial, seguido de un «ni idea». Unos pocos sí aseguran saber lo que es, aunque encuentran dificultades a la hora de explicarlo o les suena, pero sin atinar en su definición. «Es un órgano del gobierno del Estado», lanza una mujer, mientras otra cree que son «los jueces que deciden las leyes», mientras una tercera está convencida de que es «un órgano que ayuda al Gobierno».

«El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos», es la definición exacta que ningún viajero ha enunciado, aunque todos han estado de acuerdo en una cosa: nadie habla de su renovación en el transporte público.

«Obviamente, la gente no habla de eso en el metro. Ni lo hablamos ni es la preocupación primordial ahora, es un cachondeo», apunta una usuaria de metro, al tiempo que otra asegura que nunca ha escuchado comentar ese tema en un vagón.

«La gente en el metro habla de las cosas cotidianas», agrega, aunque una opinión generalizada por los preguntados por este periódico ha sido que, tanto en el metro como en el autobús, la gente no suele hablar.

«En el metro no hablas porque no conoces a nadie y cada uno va a los suyo y si de pronto te juntas con alguien hablas de alguna tontería pero no de esos temas», sostiene una pasajera. «¡Hablamos de fútbol!», declara, por su parte, un hombre de avanzada edad en la parada del autobús.

El alza de los precios o los problemas del día a día son otras cuestiones que, de acuerdo con las declaraciones recogidas por OKDIARIO, ocupan las conversaciones en estos medios de transporte. Ni rastro de la renovación del CGPJ que, según el Gobierno capitaneado por Pedro Sánchez, tanto inquieta a los ciudadanos de a pie.

«Antes decíamos que a nadie le importaba la renovación del CGPJ, que era algo que estaba como muy fuera de la órbita del día a día de cada ciudadano, pero es que ahora ya… Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y escucho a la gente que habla de este tema», fueron las palabras exactas pronunciadas por la ministra de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes y que han sido objeto de innumerables bromas en las redes sociales.

Voy en el metro y he tenido que ponerme los cascos para no escuchar la enésima conversación sobre la renovación del CGPJ. — David Mejía (@davidmejiaNY) September 13, 2022

Hoy en la pescadería, mientras todos en la cola debatíamos sobre la renovación del CGPJ, a una señora no se le ocurre otra cosa que hablar del precio del salmón. Ha tenido que irse avergonzada entre abucheos. — Pastrana (@JosPastr) September 13, 2022

Tremendo.

Acaba de pasar ahora mismo.

Discusión sobre la renovación del CGPJ. pic.twitter.com/aCm90RlOVM — goslum (Vive la vida al menos una vez) (@goslum) September 13, 2022