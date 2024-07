Puigdemont reúne al independentismo en Waterloo para analizar qué hacer con el bloqueo a la amnistía

El independentismo monta una cumbre express en Waterloo para analizar cómo responder al varapalo judicial del Tribunal Supremo a la amnistía diseñada y aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este domingo, representantes de Junts, ERC, la CUP y entidades soberanistas como la ANC y Òmnium Cultural se han reunido en Waterloo (Bélgica) con el objetivo de abordar las trabas judiciales a la aplicación de la amnistía. Algunas fuentes sitúan al propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el encuentro.

El encuentro se produce pocos días después de que el Tribunal Supremo declarara que el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés no queda amnistiado, lo cual afecta a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, imputados, así como a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, condenados en 2019.

La ANC ha convocado una manifestación para el próximo sábado para denunciar lo que consideran un «golpe de Estado» por parte de los jueces que no aplican la ley de amnistía tal como fue concebida por el legislativo. Este tema también se discutirá en la reunión de hoy. Mientras tanto, la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de no aplicar la amnistía a Puigdemont, argumentando que no hubo ánimo de enriquecimiento personal ni daño a los intereses financieros de la UE, las excepciones que marca la ley para no perdonar la malversación.

En la cumbre de hoy en Waterloo, también se prevé discutir el retorno a Catalunya de políticos como Puigdemont, quien prometió regresar cuando se celebre un debate de investidura en el Parlament.

La investidura de fondo

En el encuentro participan el secretario general de Junts, Jordi Turull, el eurodiputado y vicepresidente del Consejo de la República, Toni Comín, y el exconseller Lluís Puig. También asisten la vicesecretaria de lucha antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret; el secretario segundo de la mesa del Parlament y secretario general adjunto de estrategia de los republicanos, Juli Fernàndez; el exdiputado de la CUP Carles Riera; y el presidente de la ANC, Lluís Llach, entre otros destacados dirigentes nacionalistas.

Esta reunión sigue a la que mantuvieron recientemente Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras (ERC) también en Bélgica, en un contexto marcado por las negociaciones para la investidura en Cataluña.

Fiscalía al rescate

Mientras, la Fiscalía ha solicitado a Pablo Llarena, juez instructor del procés en el Tribunal Supremo, que rectificara su decisión para aplicar la amnistía al delito de malversación por el que se investiga a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, y al resto de dirigentes autonómicos que están procesados en rebeldía. El Ministerio Fiscal argumenta que «la voluntad del legislador es clara» y señala que «no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía» a los procesados.

La Fiscalía ha remitido un escrito al magistrado instructor para expresar que «no es ajustada a Derecho» la decisión que tomó el juez y que implicaba no amnistiar a los ex consejeros procesados en rebeldía. «El Ministerio Fiscal discrepa de la interpretación sostenida por el Auto que se recurre: consideramos que la amnistía prevista por la LO 1/2024 es aplicable a los hechos que son objeto de investigación de esta Causa Especial», apunta el texto que el Ministerio Público ha enviado a Llarena.

En todo caso, la Fiscalía expresa en su escrito que «no discute que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación». Pero discrepa en la conclusión a la que ha llegado el magistrado instructor. A ojos de la Fiscalía, Puigdemont no se enriqueció personalmente, y, además, valoran que la malversación que se le atribuye no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.

Actualmente, continúa activa la orden de detención nacional contra el ex presidente de la Generalitat y el resto de encausados. Por tanto, la Fiscalía ha solicitado también que se deje sin efecto esa orden. Sin embargo, sobre Puigdemont ya no pesa la orden de detención y entrega europea.