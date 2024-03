Puigdemont anunciará el jueves que será candidato el 12M y volverá entre las elecciones y la investidura

El ex presidente catalán Carles Puigdemont anunciará este jueves que se presentará como candidato de Junts a las elecciones a la Generalitat del próximo 12 de mayo. Según ha podido saber este periódico, Puigdemont -que agotará así el plazo previsto para presentar la candidatura- concurrirá finalmente a los comicios, que se celebrarán apenas dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía. La decisión la comunicará, como estaba previsto, en una comparecencia convocada en el Ayuntamiento de Elna, en Francia. Puigdemont no tiene impedimento judicial para presentarse a las elecciones, pues no está inhabilitado.

Pese a las especulaciones, el dirigente separatista no ha querido confirmar estos días su intención de participar en los comicios, que tendrán lugar tras la convocatoria anticipada decretada por el presidente catalán Pere Aragonés al no conseguir aprobar los Presupuestos. No obstante, la semana pasada, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya dio por hecho que Puigdemont sería el candidato. «Iremos a por todas, el país se juega mucho», afirmó en una comparecencia en el Parlament. Puigdemont, en cambio, no quiso despejar su futuro y, desde Estrasburgo, se limitó a decir que todo resultaba aún «prematuro». «Estoy en contacto permanente con la cúpula de mi partido, por las negociaciones que tenemos a otro nivel y por el momento político que vive Cataluña. Hablamos de todo. También de escenarios electorales en muchas ocasiones, pero honestamente, todo es muy reciente», declaró.

Antes de la investidura

Lo que sí tiene claro Puigdemont, con el calendario en mano, es que podrá estar en Cataluña antes del debate de investidura. Su intención es regresar tras los comicios, una vez que la Ley de Amnistía entre en vigor. La norma se aprobó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados y ahora pasará al Senado, donde el Partido Popular planea retrasar al máximo su tramitación, si bien sólo podrá hacerlo durante dos meses. Después, con el previsible veto de la Cámara Alta, la ley regresará al Congreso, donde podrá ser aprobada de forma definitiva gracias a la mayoría absoluta con que cuenta el Gobierno con sus socios separatistas. A continuación, sólo quedará su publicación inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Precisamente, sobre el trámite parlamentario, la Mesa del Senado recibió este lunes el informe elaborado por los letrados en el que aconseja tramitar la ley aunque dejando claras las «fundadas dudas» sobre su constitucionalidad, «para dejar constancia, a efectos de posibles litigios judiciales». El informe, muy duro, recomienda a la Cámara Alta que se blinde al considerar que la iniciativa del Ejecutivo puede ser declarada contraria a la Carta Magna. «El Senado viene obligado a participar en un procedimiento que es formalmente legislativo, viéndose abocado a admitir a trámite una iniciativa que todo parece indicar que es inconstitucional», subrayan los letrados.

Una vez que la Ley de Amnistía entre en vigor -sobre mediados de mayo, según las previsiones de Moncloa-los jueces disponen de dos meses para aplicarla. Existen dudas sobre lo que puede ocurrir si Puigdemont decide entonces regresar a España. Su abogado, Gonzalo Boye, ha señalado estos días que, tras la publicación de la Ley de Amnistía, el Supremo deberá levantar la orden de detención y se planteará un «marco jurídico distinto» que permitirá al ex president regresar a Cataluña. No obstante, Boye admitió también que cabe la posibilidad de que sea detenido, por la causa de Tsunami, aunque remarcó que Puigdemont «está dispuesto» a volver y que «va a asumir las consecuencias de sus decisiones».

Será el Tribunal Supremo el que decida si le aplica la amnistía, aunque, en cualquier caso, la ley obliga al «inmediato alzamiento» de las medidas cautelares y de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales con la entrada en vigor. Lo previsible es que el Supremo envíe una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. En ese caso, los juristas plantean que la amnistía quedaría en suspenso pero Puigdemont no sería detenido. Lo que sí está claro es que, de acuerdo a las fechas, el dirigente separatista tendrá que hacer la campaña desde el extranjero. Cabe recordar, además, que el Tribunal Constitucional anuló en 2018 la posibilidad de que el presidente de la Generalitat pudiera ser designado de forma telemática, lo que obligaría, en su caso, a Puigdemont a volver a Cataluña si gana las elecciones.