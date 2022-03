El Congreso de los Diputados debatirá en los próximos días una iniciativa acordada por la mayoría de las formaciones políticas para mostrar su rechazo al ataque de Rusia a Ucrania. La proposición no de ley ha sido acordada en el seno de la comisión de Asuntos Exteriores y suscrita por PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, EH Bildu, PNV y Junts per Catalunya. El texto, que ha sido impulsado por los socialistas -en tanto grupo mayoritario en la Cámara- no recoge en cambio alusión alguna al envío de armas a Ucrania, como este miércoles anunció el propio presidente del Gobierno en su intervención en el pleno. Ese anuncio ha abierto una nueva crisis en la coalición ya que suscita el rechazo frontal de sus socios de Podemos.

El texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se limita a condenar «con la máxima firmeza» las acciones militares perpetradas por Rusia en Ucrania que, añaden los firmantes, «suponen una grave violación del derecho internacional». «Una agresión injustificada que socava la seguridad y la estabilidad europea».

Por ello, los grupos urgen «al cese inmediato de las hostilidades y la total retirada del ejército ruso de Ucrania». «Afirmamos nuestro apoyo y respeto pleno a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania», destacan. Igualmente, se lamenta la pérdida de vidas y se traslada el «profundo pesar por las víctimas y el sufrimiento innecesario de la población».

«Apoyo financiero y humanitario»

En este contexto, la proposición insta a la Unión Europea a «ofrecer el apoyo financiero y humanitario necesario, en coordinación con el conjunto de la comunidad internacional, a Ucrania y al pueblo ucraniano» así como a «redoblar los esfuerzos en la respuesta humanitaria de emergencia».

También se solicita a Europa que «se organice para acoger en las mejores condiciones posibles a los refugiados» y «redoble los esfuerzos para impulsar gestiones diplomáticas encaminadas a la desescalada y al mantenimiento de la paz». A Rusia se le exige «que respete la legalidad internacional, abandone las armas y retorne a las vías diplomáticas».

No hay, por tanto, alusión alguna a medidas más contundentes como el envío de «material militar ofensivo» a Ucrania anunciado por el propio Sánchez. De hecho, según ha podido saber este periódico, algunos grupos, como el Partido Popular, intentaron que se incluyese ese asunto, aunque ante el rechazo del PSOE se acabó pactando el texto final.

El texto se iba a leer como declaración institucional, pero el veto de la CUP lo impidió. De esta forma, los grupos han decidido tramitarlo como proposición no de ley. Desde la formación antisistema se ha explicado que decidieron no secundar el texto al no hacer referencia alguna a la participación de Estados Unidos y la OTAN en la escalada de tensión que se vive entre Rusia y Ucrania y por «coherencia» con su rechazo a la guerra.

Crisis en la coalición

El anuncio de Pedro Sánchez sobre el envío de armas a Ucrania ha provocado una profunda crisis en la coalición y dentro del propio grupo de Unidas Podemos. La discrepancia fundamental se produce entre el sector encabezado por Ione Belarra e Irene Montero con Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda ha apoyado a Sánchez y ha asegurado que de él depende la política exterior de España y que el Gobierno «actúa como una única voz». La ministra de Trabajo ha añadido este jueves que Ucrania «tiene derecho a la legítima defensa».

La medida no ha gustado a las ministras de Podemos, que ni siquiera aplaudieron al presidente del Gobierno en el Congreso. Belarra, incluso, amenazó con dimitir si se envían armas a Ucrania, aunque aún hoy se mantiene en el cargo. «Esto es un error», ha escrito el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, en sus redes sociales. Por su parte, Montero ha considerado que el envío de armas «no va a ser una herramienta eficaz». La solución, según la ministra de Igualdad, es «reforzar las vías diplomáticas y de paz».