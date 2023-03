La delegada del Gobierno y líder del PSOE madrileño, Mercedes González, busca apoyos para tumbar en el Comité Federal la candidatura de Reyes Maroto al ayuntamiento de Madrid. La razón: que la todavía ministra no le ha hecho caso a la hora de configurar la lista con la que concurrirá a los comicios del 28 de mayo. El boicot de González, que no consiguió colar a sus colaboradores más cercanos en los puestos de salida, provocó que la candidatura de la alcaldable elegida por Pedro Sánchez no pudieran ser confirmados en el comité regional de la semana pasada. El equipo de la delegada del Gobierno tantea a miembros del Comité Federal de otros puntos de España para dar un golpe de atención a la dirección.

González, que inicialmente iba a ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid -y a la que Sánchez le hizo desistir-, no ha encajado bien lo que asegura es «una injerencia» por parte de Ferraz sobre la autonomía del partido que dirige en la capital. El lunes 27 de febrero, poco antes de la hora en la que iba a empezar la reunión de la Ejecutiva de Madrid ciudad, la delegada del Gobierno remitió a Maroto su propuesta de candidatura. Con sus afines como el secretario de Organización Daniel Vicente al que quería de número dos. Un puesto que, con el apoyo de Ferraz, ocupará Soledad Murillo de la Vega. Una enmienda a la totalidad a los nombres de Reyes Maroto a la que horas antes le había trasladado que «no habrá lío por las listas». Lo ha habido y amenaza con enquistarse.

Además de Vicente, González, quería también que un afín al ministro Félix Bolaños como Pedro Barrero o una persona muy próxima a ella como María Caso se situasen entre los primeros puestos de la lista. La ministra de Industria, tras revisar la propuesta de la secretaria general del PSOE Madrid ciudad con el secretario de Organización del partido Santos Cerdán, relegó a todos sus candidatos a puestos de menor relevancia. En el caso del número dos del partido, Daniel Vicente, lo situó de número siete y no justo por detrás de él, como quería González. A Barros lo puso de número cuatro y a Caso de número doce.

El golpe de autoridad de Maroto, que contó con el respaldo del PSOE y de Moncloa, fue entendido como una «injerencia y falta de respeto» por parte de González y su dirección. De ahí que en el comité regional bloqueasen la aprobación de la lista con la que la alcaldable socialista va a competir contra el actual alcalde y candidato del PP a la reelección José Luis Martínez Almeida. Con este movimiento la delegada del Gobierno buscaba un tiempo para negociar una reconfiguración que Maroto le ha negado. «La lista se queda tal como está» le llegó a manifestar la ministra con la que prácticamente no se habla.

Paridad

La lista del PSOE con la que concurrirá Reyes Maroto a los comicios del 28 de mayo no cumple con los parámetros de paridad que pretende hacer obligatorios el Gobierno del que forma parte en la nueva ley de paridad que anunció hace unos días Pedro Sánchez. Y es que la norma que quiere aprobar el Ejecutivo obligaría a los partidos a listas cremalleras de hombre – mujer -hombre. En el caso de la lista de Reyes Maroto en los primeros quince puestos hay siete mujeres y ocho hombres. Tres de las ellas ocupando el número uno, dos y tres de la candidatura.

Campaña

Con un gran enfado con la candidata y Ferraz, Mercedes González no prevé tener un papel muy activo en la campaña electoral del PSOE en la capital española, pese a ser la secretaria general del partido en la ciudad. Así lo admiten fuentes socialistas, que asumen que la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid «se pondrá de perfil» a la hora de remar a favor de la candidatura de Maroto.