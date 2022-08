Las bases del PSOE en Madrid rechazan la imposición de Mercedes González como candidata a la Alcaldía, de cara a las elecciones del año que viene, como intenta Pedro Sánchez. Los socialistas madrileños no quieren que la ex concejala y actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que fue lanzada como candidata hace unas semanas, sea la que se enfrente al popular José Luis Martínez-Almeida para ocupar el Palacio de Cibeles. Y pese a que fue encumbrada de forma oficiosa, a falta de las primarias, fuentes de Ferraz no descartan que se le acabe buscando un sustituto para calmar al PSM.

El nombre de González estaba asociado a la candidatura al Ayuntamiento de Madrid desde que se hiciese cargo de la nueva federación socialista de la capital, tras el 40 Congreso Federal del PSOE del pasado octubre. Ya entonces Ferraz abonó el terreno para que todos se hicieran a la idea de que era la persona elegida por parte de Sánchez. Pero su perfil no gusta entre gran parte de la dirección del partido en la región ni tampoco entre militantes y votantes. Estos últimos son partidarios de que sea la actual concejala Emma López Araujo la que encabece la lista del PSM el 28 de mayo. Algunos militantes consultados por este periódico recuerdan «el fracaso de Pepu Hernández» y piden a la dirección federal que «deje de meter las narices en el PSM».

Ferraz, sin embargo, no piensa en López Araujo como sustituta en caso de acabar relevando a González. Un mirlo blanco procedente del mundo académico o un ministro del equipo de Sánchez son las alternativas que barajan en el entorno del presidente. Si finalmente optan por un cambio de candidato, antes de las primarias del próximo mes de noviembre, intentarán que sea la propia Mercedes González la que renuncie a seguir siendo candidata para evitar un proceso de primarias. La idea que maneja Moncloa es que Pedro Sánchez designe un nuevo nombre, que no tiene por qué ser consensuado con la federación madrileña, de cara a que pase el trámite de primarias sin problemas.

Mercedes González fue concejal y primera portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid antes de sustituir a José Manuel Franco al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad en marzo del año pasado. Este nuevo cargo, según apuntaron entonces fuentes socialistas, debía ser un trampolín para plantar cara al actual alcalde de la capital española. Meses más tarde, en noviembre, se convirtió en la secretaria general del Partido Socialista en Madrid Ciudad, compaginando así ambos cargos, algo que siempre le había reprochado a Almeida.