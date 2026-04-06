El PP de Madrid pide investigar si Óscar López medió en adjudicaciones como reveló Koldo a OKDIARIO

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, se ha hecho eco de la revelación exclusiva de Koldo García a OKDIARIO sobre que «Óscar López me pidió ayuda para empresas con obras valoradas en 50 millones de euros».

El PP de la Comunidad de Madrid asegura que «habrá que investigar si Óscar López medió para que empresas consiguieran adjudicaciones, como ha dicho Koldo».

En concreto, Carlos Díaz-Pache recuerda que «el día en que hemos sabido por una entrevista a Koldo, que el secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, parece que pudo mediar para que algunas empresas consiguieran algunas adjudicaciones. Entiendo también que esto habría que investigarlo y que el Partido Socialista de Madrid debería ser un poquito más humilde».

En este sentido, recuerda que a las puertas del inicio del juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García por corrupción, «qué gran momento para convocar elecciones generales para que los españoles pongan fin a esta vergüenza internacional que tenemos».

Carlos Díaz-Pache, recuerda también que el número dos del Partido Socialista ya esta la cárcel y que el número dos que hizo la censura contra Rajoy hablando contra la corrupción, está en la cárcel por corrupción». Eso pasa en España con este Gobierno».

Koldo García revelaba a Eduardo Inda en esta nueva entrega de la entrevista exclusiva que mantuvo con OKDIARIO horas antes de entrar en prisión que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, le pidió personalmente ayuda para empresas con obras valoradas en torno a 50 millones de euros cuando era asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Según Koldo, López solicitó que recibiera a estas compañías para «gestionar problemas técnicos» y facilitar contactos con directores generales del departamento. «Lo chocante es que te lo pidieran ellos directamente», admite el ex asesor, quien asegura conservar material documental que podría aportar «detalles más específicos» sobre estas peticiones del ministro socialista.