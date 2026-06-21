El PP forzará a Sánchez a convocar elecciones desde el Senado: «Votaremos lo que Armengol no quiso»

El Senado volverá a convertirse en el contrapoder del Congreso después de que la Presidencia evitara esta semana que la Cámara Baja votara una moción para exigir a Pedro Sánchez la convocatoria inmediata de elecciones. Será el próximo miércoles, en una maniobra con la que el PP busca forzar a Junts a posicionarse políticamente para mostrar cómo el presidente del Gobierno está perdiendo el apoyo de sus socios.

«Votaremos lo que Armengol no quiso», así lo ha expresado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, este domingo desde Teruel, señalando que Sánchez «ya no tiene apoyo social ni parlamentario para seguir siendo presidente», y ha exigido su dimisión inmediata y la convocatoria de elecciones generales, mientras crecen los rumores en el seno del PSOE si el Ejecutivo no logra sacar adelante los Presupuestos Generales.

Durante su intervención, García ha señalado que «esta legislatura tiene que acabar ya» porque «cuando un Gobierno tiene miedo a las urnas y al Parlamento es que sabe que está acabado». La dirigente popular ha criticado duramente el bloqueo de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que ha calificado de «ama de llaves de Sánchez», por impedir que se votaran iniciativas que, según ha anunciado, sí se debatirán y votarán el próximo miércoles en el Senado.

«Primero Sánchez no quiere que voten los españoles, porque sabe que la inmensa mayoría quiere echarle. Y esta semana ha decidido que tampoco voten los diputados», ha denunciado.

García ha reiterado las palabras pronunciadas el sábado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Valencia, y ha exigido responsabilidades al presidente del Gobierno por los casos que afectan a su entorno: «Si Sánchez no sabía lo que hacían sus cloacas, que dimita por incompetente. Y si estaba detrás de ellas, que dimita por corrupto».

La portavoz popular ha asegurado que «todo lleva al uno», refiriéndose a Sánchez, y ha exigido que asuma su responsabilidad por «las Leires, los Ábalos, los Cerdán y los Zapatero».

En este sentido, ha afirmado que España «lidera la corrupción en la Unión Europea» con «quince sumarios, diecisiete delitos y casi cien imputados» que afectan al entorno del presidente y su Gobierno. «España padece una trama que ha ocupado el Gobierno, una trama delictiva infiltrada en las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de uno solo: Pedro Sánchez», ha sentenciado.

García ha defendido que habrá un «cambio de ciclo político» y ha anunciado que llegará «un Gobierno honrado que eche a los que vinieron a robar, que no organice complots contra los jueces, ni contra los fiscales, ni contra la Guardia Civil, ni contra la Policía Nacional».

La dirigente del PP también ha criticado que Sánchez no haya aprobado ni un solo Presupuesto en toda la legislatura y ha calificado el anuncio de nuevos PGE como «una cortina de humo para tapar el caso cloacas» y «un engaño más para entretener a sus socios que piden elecciones».

Por último, ha felicitado a la nueva presidenta del PP de Teruel, la alcaldesa y senadora Emma Buj, a quien ha definido como «seria, capaz, cercana y trabajadora», y ha animado a los militantes a prepararse de cara a las elecciones municipales que se celebrarán dentro de un año.