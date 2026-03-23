El PP condiciona su apoyo al decreto anticrisis a que el Gobierno descuente la inflación en el IRPF

El Partido Popular condiciona su apoyo al decreto anticrisis a que el Gobierno descuente la inflación en el IRPF, una medida que no se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Un Consejo que Cuca Gamarra ha calificado, en rueda de prensa, tras celebrarse el Comité de Dirección del PP, de «esperpéntico».

Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Democrática, ha anunciado que en las próximas horas el partido reemitirá una carta al Gobierno en la que se exigirá la puesta en marcha de otras medidas que quedaron fuera del decreto y que a los populares les parecen «imprescindibles».

El PP quiere que se impulse, entre otras medidas, la deflactación del IRPF o eliminar el cierre de las centrales nucleares porque «justo ahora se necesita lo contrario». Todas estas medidas, que el PP hará públicas cuando envíe la misiva, buscan «permitir a las familias hacer frente a la escalada de precios de la cesta de la compra o los combustibles»

En el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo reconocen que «hay medidas claras» y «algunas faltan», por eso «queremos explicaciones de por qué no están recogidas en el decreto». Además, recuerdan que «puede haber otro decreto» y que «existen muchas opciones para aprobar estas y otras medidas». «Hay muchas variables», puntualizan desde la dirección. «Lo importante es saber que contestan», completan.

Carta a Bolaños

La carta será remitida por la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. A pesar de ser reemitida por Muñoz, estará firmada por el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal.

Fuentes de Génova reconocen que es «una anomalía» que llame el Ministerio de Presidencia a la portavoz del grupo popular en el Congreso para hablar de Economía, cuando, recuerdan, «la postura económica del Partido Popular la fija Alberto Nadal». «Pero si quieren hacerlo así, lo haremos así», reconocen.

A pesar de la puesta en marcha de este contacto puntual, en el PP niegan que esto reconcilie a ambas formaciones: «Llevamos 18 días sin decisiones; cada día que pasa el Gobierno de Sánchez sigue haciendo caja», recuerdan.