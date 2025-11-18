El PP acusa a Sánchez de imponer una «autocracia» al declarar «inocente» al fiscal general

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de haber convertido el país en una «autocracia». A su juicio, debería considerarse como una «anormalidad democrática» que el jefe del Ejecutivo haya declarado «inocente» al Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes incluso de que lo hagan los propios jueces.

Durante una nueva sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, misma que ha contado de nuevo con la ausencia del presidente Pedro Sánchez -la última vez que se sometió al control parlamentario de los grupos en el Senado fue en marzo de 2024-, la portavoz del PP ha acusado al Gobierno de actuar como «un tribunal político».

«¿Es normal que el presidente declare inocente al fiscal general antes de que se pronuncien los jueces?», ha repreguntado la dirigente popular hasta en dos ocasiones al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

«Cuando el Gobierno decide situarse por encima de los jueces y el presidente decide quién es inocente, quién es culpable y quién es indultado, ya no hablamos de democracia plena, hablamos del poder sin contrapesos. Hablamos de una autocracia», ha señalado.

En este sentido, ha denunciado el «abuso de poder» que ha ejercido el Gobierno al adelantarse y comunicar su fallo al declarar inocente a García Ortiz. Con todo, ha recriminado al Gobierno que hable de «normalidad» a lo que a su juicio no es más que una «demolición institucional». «España vive una anomalía democrática», ha remarcado.

Para García, una democracia que se vuelve «antiparlamentaria», «deja de ser liberal y constitucional». No obstante, ha ironizado que para los de Sánchez se considere normal un Ejecutivo que «gobierne incluso contra el Parlamento, que no aprueba leyes, que sigue con los Presupuestos de la legislatura anterior y que trae un techo de gasto tarde, sin votos ni apoyos».

«Para el Gobierno normalidad democrática es una democracia sin Parlamento, sin separación de poderes y un Gobierno de mentiras y corrupción al mando», ha aseverado García. A su juicio, «su mayor anomalía democrática es esta: convertir al Gobierno sanchista en un referente europeo de corrupción».

«¿Es normal manipular decisiones judiciales y de instituciones europeas? ¿Que la mujer del presidente esté imputada? ¿Que también lo esté su hermano? ¿Que sus dos números dos, uno esté en prisión y otro en camino? ¿Que el presidente ordene limpiar su corrupción sin limites?», ha interpelado la portavoz de los populares al titular de Justicia.

«¿Es normal que el presidente declare inocente al Fiscal General pese a estar procesado, y antes de que hablen los jueces?», ha proseguido García que ha terminado su ruego de preguntas al socialista.