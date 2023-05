El PP acusa al Gobierno de «populismo infantil para justificar la incapacidad de Ribera» ante la sequía

El PP acusa al Gobierno de «populismo infantil para justificar la incapacidad de Ribera para gestionar el agua» y la sequía y de impulsar un «sectarismo ideológico». La diputada popular Milagros Marcos señala que esto es el «ejemplo más claro de que hay que derogar el sanchismo», frente a lo que se propone un Pacto Nacional del Agua que dé «garantía y certidumbre» a todos los territorios «como propone Núñez Feijóo».

«Es momento de tomárselo en serio, de escuchar, gestionar y hacer de la política del agua una política de Estado», ha insistido la diputada popular en su defensa de una moción consecuencia de interpelación sobre las medidas del Gobierno sobre la sequía. A su juicio, este es un «grave problema» ante el que el Ejecutivo no ha hecho otra cosa que «buscar culpables» por su «visión urbanita» que limita el desarrollo del 80 por ciento del territorio y compromete la soberanía alimentaria.

Para Marcos, hablar de pacto nacional del agua al Gobierno «le viene muy grande» después de cinco años gobernado, cuatro de ellos con alerta de sequía por «electoralismo y sectarismo» ya que ni está afectado todo el territorio ni todos los sectores.

En su iniciativa, los populares proponen un pacto nacional de agua, la agilización en la modernización de regadíos, que se construyan infraestructuras, nuevos regadíos, establecer un mecanismo de cogobernanza para asignación de recursos y compensar los desequilibrios económicos por el uso de recursos no habituales, como los pozos de sequía, entre otras propuestas porque «el agua es futuro y la mayor medida contra la despoblación».

Marcos ha respondido también a las consideraciones formuladas la semana pasada por la vicepresidenta tercera, que dijo que en Castilla y León –de donde es originaria la diputada– las cosas van muy mal y le ha pedido que se ocupe de trabajar más y de insultar menos. «No está habilitado ha hablar mal de mi tierra quien actúa a golpe de sectarismo», ha apostillado.

En definitiva, la diputada popular reclama al Gobierno que actúe «ya» porque el problema no son ni Europa, ni el Pacto Verde, sino el Gobierno de Sánchez, ya que otros países usan los fondos europeos para construir embalses, balsas, mantener centrales nucleares mientras Sánchez «los cierra» y expolia. «Ya no les queda nadie a quien echar la culpa. La solución definitiva es derogar al Sanchismo. Sin agua no hay futuro, el mundo rural no aguanta y España tampoco», ha opinado.

Por su parte, la diputada de Cs María del Carmen Martínez Granados, ha calificado al Ejecutivo de «bastante irresponsable» por no ser capaz de tomar medidas «con tiempo» y considera «curioso» que presentara un paquete de medidas «justo» el día que comenzaba la campaña electoral para los comicios del 28 de mayo y que estas incluyeran algunas propuestas por CS desde hace tiempo.

Así, ve «asumibles» e «interesantes» algunas de las propuestas de la moción consecuencia de interpelación presentada por el PP a las que CS quiere añadir una serie de enmiendas pactadas con los populares para «sostener» a la ganadería y a la agricultura, cuestiones que Marcos, del PP, ha dicho que están estudiando. «Los agricultores ya no pueden más. Merecen ayudas fiables y de manera urgente porque las esperan como agua de mayo», ha defendido la diputada de Cs.

«No son conscientes»

En su intervención, la diputada socialista Gema Araújo ha cuestionado la capacidad del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cree que los populares «no son conscientes del ridículo que hace» por los disparates del PP de Andalucía, al que ha pedido que retire la ley que amplía los suelos regables en Doñana.

En defensa del Gobierno ha explicado las medidas y anuncios del Gobierno en las políticas de agua en materia de infraestructuras y ha elogiado los 656 millones de euros en ayudas directas aprobadas la semana pasada en el Consejo de Ministros extraordinarios, entre otras bonificaciones.

«Parsimonia» del Gobierno

Desde Foro Asturias, el diputado Isidro Martínez Oblanca, ha criticado la «parsimonia» del Gobierno ante las cifras alarmantes que justifican la inquietud de los agricultores dada la «situación catastrófica para muchos territorios y familias».

Martínez Oblanca ve positivos los aspectos de la moción como los de alcanzar un pacto nacional del agua y la convocatoria de una Conferencia de Presidentes sobre sequía y avisa al Gobierno de que «hace mal» en no buscar la unidad política ante la amenaza de la sequía cuando se plantean cuestiones «muy razonables» como las de la moción del grupo popular ante un «asunto de Estado que concierte absolutamente a todos».

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal ha pedido una buena gestión para la sequía y «no alarmar» a la población con cuentos como el derribo de presas o vaciado de embalses, porque, en su opinión, este fenómeno no se va a arreglar con «medidas de parche como las que se están planteando» en ausencia de lluvias y con una «deficiente gestión de mucho tiempo atrás» para una cuestión «de interés general que choca con los intereses particulares» pero que «no debe llevar a la confrontación».