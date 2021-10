«Son unos salvajes. Les tenemos asco, que se vayan». Esas palabras sobre la Policía Nacional y la Guardia Civil, pronunciadas por la diputada de ERC Montserrat Bassa la pasada semana en el Congreso de los Diputados, han puesto en pie de guerra a los agentes españoles. La Confederación Española de la Policía (CEP) ha enviado una carta a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para exigirle que tome medidas de orden interno contra la diputada y que se borre del Diario de Sesiones esas declaraciones.

El CEP solicita que se «traslade a la oradora las medidas de orden interno que pudiera proceder para evitar este tipo de ofensas». Además, le recuerdan a la presidenta del Congreso en su carta que la propia Batet manifestó el pasado 28 de septiembre, ante el Pleno de la Cámara, que la libertad de expresión no ampara que los diputados «proyecten insultos y ofensas a personas y a instituciones». Piden que ejemplifique esa norma con la diputada independentista.

Además, solicitan que se elimine del Diario de Sesiones las expresiones injuriosas contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tal y como ha comprobado OKDIARIO siguen figurando sin apreciación o apunte alguno por parte de la Cámara.

Tras esas declaraciones de Bassa, el diputado de Vox y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, pidió el turno de palabra para advertir que la diputada Bassa, en base al artículo 103 del Reglamento de la Cámara, «ha vertido palabras y conceptos que son claramente ofensivos a las instituciones del Estado». «Esto es inaceptable que se diga en la Cámara de la soberanía nacional respecto a los que son servidores públicos», aseguró Ortega Smith tal y como figura en los registros oficiales del Congreso.

«Les tenemos asco»

Durante su intervención el pasado miércoles en la sesión de control, ERC volvió a pedir la salida inmediata de la Policía Nacional de la sede de la Jefatura en Vía Layetana. Aquel fue el epicentro de las protestas tras conocerse la sentencia del 1-O, donde radicales independentistas cercaron y agredieron de todas las formas posibles a los agentes de la Policía que protegían la dependencia policial. Alguno de ellos salió con heridas de por vida que les han obligado a una retirada anticipada del cuerpo.

Los socios de Sánchez volvieron a poner sobre la mesa –también en la mesa de negociación entre Cataluña y el Gobierno– el cierre de la jefatura de Vía Layetana y para ello, desde el Congreso, lanzaron todo tipo de insultos y desprecios.

«Les tenemos asco y aversión, les deseamos que se vayan, fuera las fuerzas de ocupación», clamó Bassa, enlazando la crítica por las torturas en el pasado en Vía Layetana, sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, con las «mutilaciones y aporreos con rabia» durante el referéndum del 1-O y los informes judiciales sobre fundamentos falsos.

Bassa, denunciada

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha anunciado medidas contra Bassa. El SUP ha explicado que se querellará por delitos contra el honor, injurias y calumnias en una iniciativa judicial que emprende «tras confirmar que el Gobierno no se decide a apoyar a esos policías que se jugaron el físico y sus carreras por defender el Estado democrático en Cataluña».

«Mucho menos comprendemos que días después, el Gobierno de España, y en especial su ministro de Interior, continúen mirando hacia otro lado permitiendo que se acose, insulte y calumnie a la Policía de todos los españoles desde las instituciones», asegura el SUP en un comunicado.