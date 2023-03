Podemos arremete contra Mercadona por haber logrado un crecimiento del 5,6% y alcanzar los 712 millones en 2022 pese a bajar su margen empresarial en 0,6 puntos porcentuales. Esto no ha gustado a la formación morada, que acusa a la empresa de estar «sacando mucho rédito de una crisis económica que está haciendo que cada vez a más gente le cueste llenar la nevera». Así lo ha asegurado la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra.

«El Gobierno tiene que poner límite a la especulación e intervenir la cesta de la compra», ha afirmado Belarra en un mensaje colgado en las redes sociales tras conocer los beneficios registrados por Mercadona el año pasado. La ministra podemita alude a la inflación registrada en febrero: un 6% por el encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los alimentos, que dispararon sus precios un 16,6%, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mercadona ganó 718 millones de euros en 2022, un 5,5% más. Algunos están sacando mucho rédito de una crisis económica que está haciendo que cada vez a más gente le cueste llenar la nevera. El Gobierno tiene que poner límite a la especulación e intervenir la cesta de la compra. — Ione Belarra (@ionebelarra) March 14, 2023

El portavoz nacional de Podemos y diputado en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, también ha instado al PSOE a «intervenir la cesta de la compra y topar los precios». «Mientras a miles de personas y familias les cuesta mucho llegar a fin de mes y llenar la nevera, unos pocos se están forrando», ha señalado.

Mercadona ganó 718 millones de euros en 2022, un 5,5% más. Mientras a miles de personas y familias les cuesta mucho llegar a fin de mes y llenar la nevera, unos pocos se están forrando. El PSOE tiene que entender que hay que intervenir la cesta de la compra y topar los precios. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) March 14, 2023

Este martes Mercadona ha revelado los beneficios que obtuvo el año pasado: 712 millones, con un crecimiento del 5,6%, después de invertir otros 923 millones y lograr un aumento en las ventas del 11,6% hasta situarlas en 31.041 millones de euros. La empresa ha visto subir el el 13% los costes de proveedores durante el año, ha mantenido su particular lucha contra la inflación al repercutir a los clientes sólo el 10% y bajar su margen empresarial en 0,6 puntos porcentuales.

El presidente de la compañía, Juan Roig, ha calificado de «orgullo» el hecho de que empresas como la suya generen beneficios y los distribuyan con la sociedad. Sin embargo, ha advertido del incremento de la inflación. «Estamos muy preocupados por la inflación; antes teníamos un problema muy importante que es la calidad y ahora se ha unido la inflación», ha apostillado.

El reputado economista Juan Ramón Rallo recalca que el margen de ganancia de Mercadona por cada euro vendido es «el mismo que en 2021: 3,2 céntimos por euro vendido». «Los márgenes de beneficio de Mercadona no han aumentado en 2022. Mercadona no ha subido precios para ampliar sus márgenes. Los precios no han subido por ampliación de márgenes de Mercadona. Eliminando sus beneficios a cero, apenas bajarían sus precios una media del 3,2%», defiende.

Los márgenes de beneficio de Mercadona NO han aumentado en 2022. Mercadona NO ha subido precios para ampliar sus márgenes. Los precios NO han subido por ampliación de márgenes de Mercadona. Eliminando sus beneficios a cero, apenas bajarían sus precios una media del 3,2%. (2/2) — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) March 14, 2023

«Si Mercadona ha ganado más dinero en 2022 no es porque su margen haya aumentado su margen de beneficios por cada euro vendido, sino porque ha vendido más que en 2021. Lo cual es poco compatible con la narrativa de que sus precios son más caros que los de la competencia», ha apostillado Rallo en redes sociales.

«Capitalista despiadado»

Ione Belarra ya cargó el pasado mes de enero contra Juan Roig, llegando a calificarle de «capitalista despiadado». «Es indecente que el señor Juan Roig (Mercadona) se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies», afirmó durante un acto de Podemos en Zaragoza. La ministra podemita no mencionó que actualmente la cadena de supermercados da empleo a más de 95.000 personas.

Roig respondió a Belarra por estos ataques. «Los empresarios somos lo que generamos riqueza y bienestar y si después, a los que les toca gestionarla lo saben hacer, hay riqueza para todos y si no, enfrentamiento», replicó el presidente de Mercadona.