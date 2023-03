Podemos votará ‘no’ a la reforma del ‘sí es sí’ propuesta por el PSOE y deja a Sánchez en manos del PP

Podemos votará en contra de la reforma del PSOE de la ley del sólo sí es sí. Esta norma fue impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de conocer los efectos que podía provocar: 721 rebajas de condena de violadores y 74 excarcelaciones hasta el momento, según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La posición de Podemos deja a los socialistas en manos del PP para poder sacar adelante su reforma en el Congreso de los Diputados.

El portavoz de la formación morada en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha avanzado el no de su partido a la reforma presentada por sus socios de Gobierno, en caso de no llegar a ningún acuerdo. «Nosotros no vamos a votar con el PP volver al Código Penal de la Manada», ha señalado Echenique este viernes en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

EH Bildu y ERC, socios del Ejecutivo de Sánchez, también avanzaron que votarían en contra de la reforma de la Ley Montero del PSOE en caso de que no llegase a un acuerdo con el Ministerio de Igualdad, por lo que los socialistas estarían perdiendo el apoyo de sus socios de investidura. Todo ello a cinco días de que el el Congreso debata la toma en consideración de la propuesta de reforma presentada por la formación socialista. Los podemitas siguen confiando en llegar a un acuerdo con el PSOE, pero recalcan que votarán en contra en caso de no alcanzar ningún consenso.

Pablo Echenique ha reprochado a sus socios del PSOE que no se hayan sentado a negociar una reforma de la ley del sólo sí es sí. «La reforma del PSOE vuelve al Código Penal de la Manada, y por eso esperamos entendernos en este punto antes del debate del próximo martes y no llegar a este espectáculo poco edificante», ha apostillado, al tiempo que ha advertido que esta modificación, de salir adelante, tendría que contar con los votos del PP y Vox.

«El PSOE debería apostar por un acuerdo feminista de la Cámara y en el seno del Gobierno, y no apoyarse en el PP. Ojalá no llegue ese momento y estamos trabajando para que eso no pase, pero nosotros no vamos a votar con el PP volver al Código Penal de la Manada. Si llega ese momento, y no queremos que llegue, votaremos en contra», ha indicado el portavoz de Podemos en el Congreso.

«No lo entendemos»

Echenique ha acusado también a los socialistas de no querer sentarse a negociar una reforma de la Ley Montero. «Llevo unos cuantos años en el Congreso y jamás había visto una situación en la que el socio mayoritario no quiera negociar», ha afirmado en una entrevista concedida a RNE.

«No somos capaces de comprenderlo. El Ministerio de Igualdad llevaba dos meses negociando discretamente cuando el socio mayoritario decidió filtrar su propuesta de reforma. Creemos que no es un problema de la ley, pero el PSOE nos insistió mucho en que para ellos era importante modificar la escala de penas y aceptamos, pero sin volver al esquema anterior, al calvario probatorio», ha defendido.