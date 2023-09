GUERRA SUMAR-PODEMOS Podemos amenaza con no investir a Sánchez si Díaz no le permite negociar un ministerio con el PSOE

Pedro Sánchez alardea de que cuenta con 171 apoyos seguros de cara a su eventual investidura, si Alberto Núñez Feijóo fracasa en el debate que se producirá los días 26 y 27 de septiembre. Pero cinco de esos apoyos, los que corresponden a Podemos -dentro del grupo parlamentario de Sumar-, no están asegurados. La organización que dirige Ione Belarra amenaza con no investir al líder del PSOE si Yolanda Díaz no cede a sus pretensiones de tener un ministerio. Una silla que además, explican fuentes cercanas a la secretaria general, quieren negociar directamente con los socialistas. Como si fueran unos socios más. Sorteando así «la invisibilización» a la que denuncian «nos somete» la vicepresidenta en funciones.

La jugada de la dirección de Sumar en el reparto de las portavocías en el Congreso, dejando a la formación morada sin ningún portavoz, ha agrietado aún más la relación entre el equipo de Díaz y los dirigentes podemitas. Y minada la confianza que aún quedaba, lo que propicia que Podemos quiera negociar directamente con Sánchez. La ruptura de los puentes en el espacio de Unidas Podemos, en algunos casos como el de la ministra de Igualdad, Irene Montero, llevan meses sin intercambiar palabra alguna. Precisamente, el nombre de Montero, a la que Yolanda Díaz vetó en las listas electorales, vuelve a estar sobre la mesa de cara a la configuración del próximo Gobierno. Los morados quieren que sea ella la que siga al frente de Igualdad.

Pero, ni Sumar quiere tener a Irene Montero en su nómina de ministros, ni el PSOE, en esta ocasión, está muy por la labor de ceder las competencias de Igualdad a sus socios minoritarios. La gestión que han hecho Montero y Ángela Rodríguez Pam del departamento en los últimos años, provocando una de las mayores crisis internas a raíz de los errores de la ley del sólo sí es sí, que ha facilitado miles de rebajas de condenas y más de un centenar de excarcelaciones de violadores y agresores sexuales, están tras la decisión de los socialistas de retener el Ministerio de Igualdad el próximo mandato. Hace unos días Pedro Sánchez dio señales de ese cambio de estrategia al alabar públicamente «a una de las mayores feministas de España y del PSOE», refiriéndose a Carmen Calvo, a la que cesó por su pugna con Irene Montero.

Camino propio

No es la primera vez que, desde Podemos, advierten de su pretensión de caminar al margen de Sumar. Tras las elecciones del pasado 23 de julio, cuyo resultado criticaron desde la formación morada por la pérdida de apoyos por parte de la candidatura de Díaz, los de Belarra ya pusieron sobre la mesa la posibilidad de no formar parte del mismo grupo parlamentario. Pero el reglamento del Congreso les impedía constituirse al margen de Sumar y tuvieron que conformarse con ser irrelevantes dentro del grupo capitaneado por Yolanda Díaz. Ahora, con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez ya en marcha, Podemos pretende volver a marcar perfil exigiendo que se respete su autonomía.