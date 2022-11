Una diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid ha acusado a los parlamentarios de PP y de Vox de «no saber follar». Se trata de Paloma García Villa. Es el último argumento esgrimido por la formación morada para tratar de defender la ley del sólo sí es sí, una normativa impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que permite la reducción de condenas a los agresores sexuales.

Ocurrió en el último Pleno de la Cámara regional madrileña, durante un debate propuesto por Podemos para una una proposición no de ley sobre violencia de género, violencia sexual, violencia vicaria o educación sexual. El debate terminó girando en torno a la polémica ley impulsada por Montero.

El diputado de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes arremetió contra la ley del sólo sí es sí durante su intervención, algo que no agradó a la parlamentaria de Podemos Paloma García Villa. «Ustedes lo que decían cuando se hablaba de esta ley es que los hombres iban a tener que firmar contratos para mantener relaciones sexuales», aseguró la diputada podemita desde su escaño.

Pero García Villa no se quedó ahí, puesto que acusó a los parlamentarios de Isabel Díaz Ayuso y de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid de «no saber follar». «Ya le digo yo, que si para saber si una mujer le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene alguna duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo no son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar», afirmó dirigiéndose a la bancada de PP y Vox.

«Sin enmiendas»

La diputada podemita defendió la ley impulsada por Irene Montero porque, a su juicio, es «una ley que reclamaba el movimiento feminista desde la violación grupal en Pamplona donde un juez dijo que él veía escenas de sexo con jolgorio».

También aseguró que esta normativa se aprobó con «informes positivos» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto no es cierto, puesto que el mismo órgano judicial ya advirtió en un informe de febrero de 2021 y de 150 páginas que iba a suponer «una reducción del límite máximo de algunas penas».

«Esta ley pasó con informes positivos del Consejo de Estad, del Consejo General del Poder Judicial, contó con el visto bueno de cinco ministerios, incluido el de Justicia, y por los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley sin enmendar», apostilló.