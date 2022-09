El viaje de Pedro Sánchez de tres días a EEUU en julio de 2021 costó más de 235.000 euros en alojamiento y manutención, sin contar el gasto en desplazamientos. El presidente se hizo acompañar de 26 altos cargos. Contrasta con el periplo de cinco días de Isabel Díaz Ayuso por el mismo país, acompañada sólo por tres colaboradores, que costó sólo 17.000 euros en total a las arcas madrileñas.

Sánchez protagonizó el polémico viaje en plena crisis económica post pandemia. No consiguió un encuentro con el presidente Joe Biden, pero sí varias entrevistas televisivas. También mantuvo alguna reunión con fondos de inversión denostados por la izquierda como «fondos buitre» y otras empresas, sobre todo de comunicación y tecnología. Todo el tour supuso al erario español más de 235.000 euros.

El único desglose que traslada el Ministerio para la Presidencia a OKDIARIO, es de 230.809 euros en alojamientos, 4.594 en manutención y 407 en «otros gastos», todo ello imputado al subconcepto presupuestario «Indemnizaciones por razón de servicios. Dietas».

«Los desplazamientos del presidente a EEUU y entre los diferentes estados se realizaron en aeronave del Grupo 45 de Defensa», se indican. Y se agrega: «Los desplazamientos internos dentro de las ciudades se realizaron en coche, no siendo posible indicar el gasto de estos movimientos. Esta información causaría un perjuicio a la seguridad nacional. Conocer el importe del alquiler de coches de la cápsula de seguridad del presidente permitiría dimensionarlo con certeza. Pondría en peligro los desplazamientos presentes y futuros del jefe del Ejecutivo y del personal de seguridad».

La lista de acompañantes de Sánchez es interminable: la ministra de Industria y tres asesores, el embajador, varios directores de departamento de Moncloa, cuatro personas de Protocolo, el comisionado de Nación Emprendedora, el director de Turespaña, el jefe de Logística Informativa, entre otros muchos.

Por el contrario, a Ayuso no le acompañó ningún consejero. Únicamente fue con ella tres personas: su jefe de gabinete, su jefe de prensa y su directora general de Medios de Comunicación. En total, 4.987 euros en alojamiento, 1.719 euros en vuelos, 568 euros en trenes, a lo que hay que sumar alquiler de habitaciones para reuniones, entre otros conceptos. Realizó 13 encuentros institucionales y 17 entrevistas en medios.

Reclamación

Sánchez y su gabinete han guardado con celo esta información. Ha sido necesaria una reclamación ante el Consejo de la Transparencia para levantar el manto de opacidad. Lo ha hecho el abogado Guillermo Rocafort tras «más de un año de lucha». «En una época de grave crisis económica por la pandemia es obvio que estamos ante unos gastos de lujo y ostentación que tendrían que merecer al menos un reproche público», lamenta el letrado en declaraciones a OKDIARIO.

Pedro Sánchez rodeado de sus escoltas en la 5ª Avenida de Nueva York.

En este punto, Rocafort considera que el Gobierno no ha contestado por completo su solicitud. Acudirá de nuevo al Consejo de la Transparencia, por cuanto que el Gobierno no ha citado a los empresarios privados que han acompañado a Pedro Sánchez a este viaje. La resolución del órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia obliga a desvelar todos sus acompañantes, no sólo a sus altos cargos elegidos a dedo.

El abogado reclamante considera que también Moncloa está obligada a desglosar el coste del alquiler de coches para los desplazamientos. El Consejo de la Transparencia también aclaró que se debe publicar este concepto.

Acuerdos

En cuanto a los acuerdos comerciales que el presidente del Gobierno pudo cerrar con corporaciones y empresas privadas de Estados Unidos, el Gobierno reconoce que no los hubo. No obstante, Sánchez se dedicó a visitar empresas privadas y a ofrecer múltiples acuerdos de colaboración, como recogieron en notas oficiales para los medios de comunicación. Por ello, el abogado solicitante acudirá de nuevo al Consejo de la Transparencia, o a la Justicia, si fuera necesario, para que el Gobierno responda a todas las cuestiones a las que está obligada y que quedan pendientes. «Si no se ha visitado al presidente Biden ni a ningún responsable político de nivel, y tampoco se han cerrado acuerdos con empresas privadas de este país, ¿cuál ha sido el motivo de un viaje tan multitudinario como costoso?», se pregunta.