El País, La Sexta, Cadena Ser, eldiario.es, InfoLibre, Telecinco, TVE… pese a que en España existen decenas de medios de comunicación generalistas, como lo es OKDIARIO, a la hora de conceder entrevistas para Pedro Sánchez sólo existen siete. En el ecuador de la legislatura el presidente del Gobierno ha concedido todas sus entrevistas a medios afines al PSOE mientras niega sistemáticamente las peticiones realizadas por OKDIARIO.

Este periódico ha realizado varias peticiones para entrevistar al jefe del Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado de Comunicación. La misma operación se ha realizado a través de la dirección de comunicación del Partido Socialista, con sede en Ferraz, durante las dos campañas electorales que se celebraron en 2019. En todos los casos, silencio como respuesta.

Pero Sánchez no es el único miembro del Gobierno que se niega a ser interpelado por los periodistas de este periódico. En lo que llevamos de legislatura se han peticionado entrevistas a otros ministros como la ex vicepresidenta Carmen Calvo, las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño o, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, la de Sanidad, Carolina Darias, o el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

OKDIARIO únicamente ha logrado poner frente a las cámaras de este medio a los ministros Margarita Robles, Alberto Garzón y Raquel Sánchez Jiménez, el día de la Constitución, mientras caminaban por la calle. Los tres atendieron sin problema a los profesionales del periódico que gestionaron la entrevista directamente con los ministros, sin pasar ni por sus directores de comunicación ni por la Secretaria de Estado que dirige Francesc Vallès.

La política comunicativa del Ejecutivo pasa por minimizar los riesgos. Es decir, exponer lo mínimo al presidente y hacerlo en entornos controlados. De ahí que siempre acepten las peticiones de medios cercanos al PSOE y al Gobierno, conscientes de que raramente nadie pondrá en apuros a Sánchez. De la misma forma, en las entrevistas que se le han hecho, se le ha preguntado por las polémicas más graves que afectan a su persona, como la de la empresa Playbol revelada por este periódico.

Sobre este escándalo a OKDIARIO no se le ha permitido preguntar en ningún momento al presidente. Más allá de no conceder ninguna entrevista al periódico que dirige Eduardo Inda, hasta en cuatro ruedas de prensa, dos de ellas fuera de España, el equipo de comunicación de La Moncloa ha negado la palabra al periodista encargado de cubrir la información gubernamental, dando el turno a los mismos periodistas siempre pese a no llegar, en algunos casos, a cinco los profesionales dispuestos a preguntar.