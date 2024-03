Amenazas de la trama de compra de votos de los socios de Sánchez en Melilla: «Te voy a despellejar»

Un informe de la Policía Nacional recoge 20 actas de episodios violentos vinculados a los políticos de Coalición por Melilla (CpM), que fueron socios del PSOE para Gobernar en la Ciudad Autónoma, y que están en prisión preventiva tras ser acusados de cometer presuntos delitos de malversación, pertenencia a organización criminal y fraude en la contratación pública. Las mencionadas actas policiales evidencian agresiones, coacciones y sobornos vinculados a la trama de compra de votos liderada por CpM. Uno de estos episodios lo protagonizó el yerno del líder de CpM, Mustafá Aberchán, que amenazó con «despellejar» a un obrero que reclamaba dinero al Ayuntamiento de Melilla por una obra pública.

Los agentes de la UDYCO recogen en el atestado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que los políticos constituyeron «una organización criminal en mayúscula» liderada por el ex presidente de Melilla y socio de Sánchez, Mustafá Aberchán. Tras él estaban los ex consejeros del Gobierno de Melilla, Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Mohamed Ahmed, Hassan Mohatar y Cecilia González Casas, y las ex viceconsejeras Fatima Mohamed Kaddur y Yonaida Sel-Lam. Todos ellos están imputados en la investigación Santiago-Rusadir que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.

El informe de la Policía revela la vinculación de los líderes de CpM con distintos episodios violentos durante los procesos electorales llevados a cabo en la Ciudad Autónoma. Uno de ellos se produjo en la oficina de Correos de la calle Pablo Vallescá en la que un ciudadano denuncia que cuatro personas vinculadas a CpM le increparon cuando iba a votar llamándole «traidor» y retorciéndole la muñeca. El denunciante acudió al Hospital Comarcal tras el suceso y el parte facultativo señala que sufrió un eritrema en la muñeca. «Le manifestaban que no pertenecía a la religión musulmana, por no votar a su partido y tener otra ideología política», señalan los agentes en el atestado consultado por este periódico.

Una ordenanza de la Asamblea de Melilla también denunció a los socios del PSOE. En concreto, fue al diputado Abderrahim Selam Mohamed de quien dice haber sufrido una agresión tras un pleno por la que tuvo que acudir a urgencias al provocarle lesiones en la cabeza. El presidente de la Comunidad Islámica también ha denunciado a personas vinculadas a CpM de quienes dice haber sufrido vejaciones y amenazas en distintas ocasiones. El episodio más fuerte fue cuando una de estas personas le propinó un cabezazo provocándole una lesión en el tabique nasal que tuvo que ser atendida por los médicos del Hospital Comarcal.

A las agresiones también se suman amenazas por parte de los detenidos en la organización Santiago-Rusadir. La viceconsejera encarcelada Yonaida Sel-Lam tuvo un enfrentamiento con unas mujeres en la terraza del bar Florida. «Chivata, no sabes con quién te estás metiendo, eres una hija de puta, no sabes la que te espera», le dijo una de las acompañantes de Yonaida a una ciudadana que hizo constar a la policía que se encontraba intimidada por parte de los simpatizantes de CpM. La denunciante también alega que, posteriormente a estos hechos, se publicó su denuncia en la página de Facebook oficial del partido y que, desde entonces, ha recibido llamadas en número oculto con amenazas de muerte.

Compra de votos en Melilla

Los agentes también revelan en el documento policial cómo los socios del PSOE procedían a la compra de votos. Para ello, los policías recogen un acta policial fechada a 26 de mayo de 2019 en la que interceptaron a una mujer que sostenía una hoja con distintas direcciones de domicilios. La mujer fue detenida y en comisaría llamó su marido y le dijo: «Llama a tu jefe y que me saque de aquí».

Los agentes se entrevistaron con el taxista que la llevaba y el conductor manifestó que se le había abonado una cantidad desde la sede del partido para llevar a la mujer a los distintos domicilios enumerados en los folios que sostenía. Este taxista no era el único que estaba realizando estas labores necesarias para perpetrar la compra de votos. La investigación policial llevó a interceptar hasta a 12 vehículos que estaban realizando estos trabajos y que estaban siendo pagados por el propio partido.

La red de compra de votos también alcanza a otros detenidos, en este caso a Dunia Almansouri que, durante una cita electoral de 2019 en el colegio Rusadir, habló con una mujer evidenciando que estaba al corriente del pucherazo. «Ya no traigas a más gente a votar, llevas toda la mañana trayendo a gente, te he grabado», le dijo Dunia provocándole un ataque de ansiedad que le obligó a abandonar el colegio electoral.

Otra mujer también denunció ante la Policía coacciones a la hora de ejercer su derecho en las pasadas elecciones autonómicas. «Tengo miedo, no sé como han llegado hasta mi domicilio», relata la mujer ante la policía que salda la investigación recopilando los episodios violentos vinculados a los socios del PSOE en Melilla.