El diario El País ha comenzado 2022 tirando de manipulación para atacar a la oposición y lavarle la cara al Gobierno de Pedro Sánchez. Este domingo publicó un artículo titulado La mentira se instala en el Congreso donde atribuyó al líder del PP, Pablo Casado, entre otros diputados del centroderecha, hasta siete supuestas «mentiras» que en realidad no lo son. OKDIARIO aporta aquí las pruebas que desmontan el ejercicio de desinformación con el que ha arrancado nuevo el año el rotativo de Prisa sobre la actividad parlamentaria del anterior, en el que, eso sí, indulta a Sánchez y sus bulos. La mano de su directora, Pepa Bueno, ya se nota en lo que a verificación fake se refiere.

-1) Pablo Casado (PP): «… Y lo que es más grave, [Pablo Iglesias] lleva semanas diciendo que España es una dictadura en la que hasta te pueden envenenar».

El País sostiene que Iglesias se limitó a decir que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España» y que días después hizo otra declaración similar, pero «en ningún caso se acercó a los términos que expresó Casado». Sin embargo, Casado no faltó a la verdad, pues tradujo en palabras llanas lo que había expresado el entonces líder de Podemos y además le añadió lo afirmado en redes sociales por su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, que en ningún momento fue rebatido por el propio Iglesias.

Echenique señaló en redes sociales que el ex vicepresidente segundo del Gobierno «puede dar las gracias de que, en España, el Estado no lo envenene con polonio». El portavoz morado se ha pronunció así en referencia a la afirmación de Iglesias el 11 de febrero de que «es obvio que en España no hay plena normalidad democrática».

-2) Pablo Casado (PP). «Más de 30.000 ancianos han muerto en residencia y 55.000 han fallecido esperando su prestación por dependencia. Ese es el único legado del señor Iglesias».

El rotativo de Prisa recurre aquí al argumentario podemita para esgrimir que «las residencias de ancianos son competencia autonómica, por lo que no corresponde atribuirle a Iglesias la responsabilidad por los fallecimientos». El País se erige en guardián de la verdad absoluta. Sin embargo, conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, «la autoridad competente» recaía en ese momento en «el Gobierno», no en la comunidades autónomas. De igual modo, la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 llevó al firma del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que delegó en Iglesias la gestión de las residencias como vicepresidente social y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. El propio Iglesias afirmó en una rueda de prensa en Moncloa el 19 de marzo de 2020 junto a Salvador Illa que «para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores».

Además, el Observatorio Estatal para la Dependencia registró en su balance de 2020 que 55.375 personas -152 cada día- murieron esperando un servicio al que tenían derecho o una respuesta de la administración. La cifra que Pablo Casado reprochó a Iglesias como vicepresidente social.

-3) Pablo Casado (PP). «El Gobierno ha ocultado casos de extorsión y abusos a menores en Valencia y Baleares».

Afirma El País en su pseudo artículo de verificación que «los casos a los que se refiere (Casado) no se ocultaron sino que fueron investigados y, en el caso de Valencia, castigados». Añade que «el Consell Insular de Mallorca, gobernado por PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos, creó una comisión de expertos que en septiembre presentó un informe con recomendaciones para evitar nuevos casos». Lo que no dice El País es que ese informe del carpetazo reconocía que «no se ha llevado a cabo un análisis detallado de los expedientes completos».

Junto a ello, existe sobrada hemeroteca que acredita la afirmación de Casado sobre la «ocultación» de los socialcomunistas. Tanto es así que 300 días después de que el Diario de Mallorca diera la exclusiva -«Un grupo de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín (IMAS) llevaban años siendo prostituidas»-, el Ejecutivo tripartito de Baleares, compuesto por PSOE, Podemos y Més (los dos primeros conforman el Gobierno de Pedro Sánchez) todavía impidió la creación de una comisión de investigación sobre el caso en el Parlamento de Baleares.

También el Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE, Podemos y sus socios, rechazó crear una comisión de investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España y esclarecer los casos de explotación sexual de menores tutelados en Baleares. Si esto no fue ocultar un escándalo y echar tierra encima para que no se conociera la verdad, El País tiene un problema con la misma.

Extracto de informe del Parlamento balear que dio carpetazo al caso de abusos de menores.

En cuanto al caso de la Comunidad Valenciana, el propio Sindic de Greuges -el equivalente al Defensor del Pueblo en esta región- aseguró que el Gobierno valenciano presidido por el socialista Ximo Puig, barón de Pedro Sánchez, «ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio» que inició este organismo con el fin de conocer de primera mano el estado y los problemas de los centros de menores de la región.

-4) Pablo Casado (PP). «¿Cómo puede decir que quiere usar los fondos europeos para repartir a dedo 70.000 millones de euros a cambio de subir 80.000 millones de euros de impuestos a las clases medias y trabajadoras?»

Aquí la verificación fake de El País llega al esperpento. Atribuye a Pablo Casado lo que nunca dijo. El rotativo de Prisa pretende desmentir al presidente del PP afirmando que «el Gobierno no ha subido 80.000 millones en impuestos durante 2021». Sin embargo, Casado en ningún momento se refirió a una subida de impuestos en 2021 en su intervención en la sesión de control del pasado 12 de mayo.

El jefe de la oposición aludió al documento ‘España 2050’ del Gobierno de Sánchez que se extiende a los próximos 30 años. «¿Cómo puede decir que quiere usar los fondos europeos para repartir a dedo los 70.000 millones a cambio de subir 80.000 millones de impuestos a las clases trabajadoras y medias y dejar la deuda hasta 2058? Eso es como el timo del tocomocho», fueron las palabras de Casado que figuran en el Diario de Sesiones. En ningún momento vinculó esa cifra al ejercicio 2021, por mucho que manipule el rotativo amigo de Moncloa.

La demagogia de El País en este caso es de tal nivel que en el mismo artículo confirma los 80.000 millones de los que habló Casado. «El Ejecutivo afirma que quiere, a lo largo de los próximos 30 años, cerrar la brecha de siete puntos entre el nivel de tributación del país y la UE. De conseguir cerrar esa brecha, se calcula que la recaudación anual podría aumentar en 80.000 millones de euros», recoge.

-5) Pablo Casado (PP): «Para la concesión de un indulto, debería recordar que hace falta primero pedirlo, luego tener el informe del tribunal y después arrepentirse y comprometerse a no reincidir. Nada de eso cumplen sus socios, sino todo lo contrario».

De nuevo El País juega a poner en boca de Casado afirmaciones que no dijo en aquella intervención del 26 de mayo de 2021. Señala el periódico de Pepa Bueno que «el artículo 21 de la ley que regula la concesión de indultos establece que el Gobierno puede abrir el expediente sin que medie solicitud del condenado». Sin embargo, el líder del PP nunca cuestionó ello, lo que puso de relieve y criticó fue que los golpistas del 1-O, socios de Sánchez, no pidieron ellos el indulto, del que renegaron hasta última hora como medida de presión a Sánchez para atender su hoja de ruta secesionista, sino que se solicitó a través del abogado Francesc Jufresa, varios ex presidentes del Parlament (el de Carme Forcadell) y UGT (el de Dolors Bassa).

En cuanto al «arrepentimiento», recoge El País que «forma parte de los aspectos a ponderar por el tribunal sentenciador, pero no es un requisito exigible al condenado (artículo 25)». Pero es que Casado tampoco negó este hecho recogido en la ley del indulto. No se refirió a la ponderación del tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo, que en este caso además informó en contra de la concesión del indulto, al igual que la Fiscalía, sino a la decisión política del Gobierno. Es decir, el presidente del PP incidió en el carácter discrecional de la medida de gracia que iba a adoptar el Consejo de Ministras unas semanas después, una decisión en la que no pesó el no arrepentimiento de los condenados. De hecho, la oposición ha recurrido a la Sala Tercera del Supremo recordando que los golpistas condenados han afirmado que «lo volveremos a hacer».

-6) Pablo Casado (PP): «¡Si ya hasta acepta el referéndum que usted [Sánchez] prometió en campaña tipificar como delito!”.

Dice El País que «el presidente del Gobierno nunca ha aceptado la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña». Sin embargo, su acuerdo de investidura firmado con ERC no lo niega tan tajante, más bien al contrario, pues abrió la puerta a una consulta soberanista. El acuerdo todavía vigente dice que en la «en este espacio (la mesa de negociación) deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político», reza lo firmado por el PSOE y Esquerra.

-7) Pablo Casado (PP): «Un Gobierno sádico que señala a periodistas y presiona a jueces». «El sadismo de su Gobierno es eso, es señalar periodistas, es presionar a jueces y es bloquear el Parlamento, pero usted sigue en su helicóptero de campaña diciendo además que la pandemia genera proyectos transformadores. Pero lo más grave es que, para ocultar este juego de trilero, usted destruye todos los contrapesos institucionales».

Al diario de Pepa Bueno estas palabras de Casado en la Cámara baja le parecen «acusaciones infundadas» y un «ataque personal» a la figura de Pedro Sánchez. Sin embargo, fue Pablo Iglesias quien defendió y promovió el señalamiento a periodistas, con reproche incluido de EEUU. Además, cabe recordar que jueces y fiscales ha cuestionado las «injerencias» del Gobierno socialcomunista, el mismo que llegó a presionar al Tribunal Constitucional utilizando la filtración de un borrador de la sentencia contra el cerrojazo del Congreso durante el primer estado de alarma por el Covid.