El ex vicepresidente del Gobierno y ex líder podemita, Pablo Iglesias, ha replicado las declaraciones de la portavoz de Sumar indicando que quienes deberían dejar el acta no son los diputados de Podemos en el Congreso, sino «los que mienten» sobre la ruptura en este espacio político.

Unas declaraciones que pronunciaba Iglesias después de que la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, asegurase que se enteró por la prensa del «incumplimiento flagrante del acuerdo electoral de Podemos» y haya añadido: «Si se abandona la formación política, en buena lógica tendría que devolverse el acta».

Iglesias ha asegurado que Lilith Verstrynge, secretaria de Podemos, mantuvo una conversación con Josep Vendrell, director del gabinete de la vicepresidente Yolanda Díaz, y que no lo hizo con la líder de Sumar porque «se habla entre secretarios de organización», ha indicado.

«Si alguien debería dejar el acta son los que mienten. Lois dice que se ha enterado por la prensa, cuando ha habido una conversación entre Lilith Verstrynge y Josep Vendrell», ha subrayado en una entrevista para TV3.

Además, ha recordado las decisiones análogas «de Nueva Canarias, UPN y Compromís, que se presentaron con el PSOE, el PP y Podemos», respectivamente, «y se fueron al grupo mixto», para dejar claro que «una decisión colectiva de un partido no es transfuguismo».

Iglesias ha argumentado que, aunque su partido «tenía voluntad de trabajar en el espacio conjunto», es «lógico que Podemos haya buscado visibilidad política de su representación parlamentaria», porque sus diputados «han sido constantemente violentados por Sumar».

En esta línea, ha acusado a Sumar de no haberles «permitido tener portavocías adjuntas, tener firma, echarles para atrás todas las iniciativas, no haber dejado intervenir a Ione Belarra en el pleno sobre Palestina y tener un reglamento creado específicamente para sancionar a sus diputados».

Con todo, ha abogado por «pasar página» para «cooperar, dejar el rencor y la mala baba a un lado y tratar de llevar al Ejecutivo hacia políticas de izquierda».

«Yo creo que los diputados de Podemos van a encontrar muchos acuerdos con los diputados de Sumar. Ahora que ya no hay por qué discutir, la relación va a ser mucho más fácil y más sensata», ha afirmado.

Alianzas con Bildu, ERC y BNG

Sobre la estabilidad de la legislatura, Iglesias ha afirmado: «Ahora Podemos tiene una herramienta muy fuerte para trabajar con Bildu, ERC y el BNG para llevar al Gobierno a políticas de izquierdas, con una clara voluntad de estabilidad, pero sabiendo que esto es política».

Respecto a las elecciones europeas de 2024, Iglesias ha afirmado que la forma de elegir los diputados «no premia la coalición», pero ha repetido que está convencido de que ERC, Bildu y el BNG «van a ser aliados de Podemos».

«Sumar está más cerca del PSOE que de ERC, y Podemos está más cerca de ERC, Bildu y el BNG que del PSOE. La reconfiguración de los pactos y las alianzas de las izquierdas va a ser una realidad en estos tiempos», ha concluido.