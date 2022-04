Erik Encinas es un joven catalán que fue estafado por Javier Negre. Sus palabras contra el director de EDATV son lapidarias. Cuenta el ex trabajador de la pseudotelevisión que le prometió que le pagaría en ‘B’ y “no me abonó ni un euro».

Encinas se reconoce como alguien que admiraba a Javier Negre, motivo por el que aceptó “colaborar” con EDATV a cambio de cobrar en ‘B’. “Pensaba que no me iba a fallar si trabajaba para él”, explica a OKDIARIO. “Él me fichó para Estado de Alarma, donde hice más de veinte directos. Me prometió que me iba a pagar y no me abonó ni un euro. Ni siquiera los trayectos. Y eso pese a que hice directos en los que se veía una violencia brutal, ya que era un momento en el que había muchos disturbios en Cataluña. Es decir que me arriesgaba la vida y no tenía seguro de trabajo”, continúa el joven.

“Las condiciones son superpésimas, con un móvil siempre. Mi móvil, por cierto, se dañó cuando me atacaron en la Meridiana, ya que él me incitó a que fuera ahí a grabar un reportaje (…)”, expone Encinas, que asegura que fue cuando no pudo más y anunció que se iba de EDATV cuando Negre le dijo que “le iba a pagar en B”. Sin embargo, “tampoco me pagó”.

“Sé que hay más gente a la que no ha pagado y a la que debe dinero. A mí me debe más de 500 euros por los trabajos que he hecho”, continúa el ex trabajador, que tiene claro que Negre “es un jeta que ha utilizado que sale en televisión para engañar a gente”.

“La situación de este tipo debería llegar a los tribunales. Se ha aprovechado de gente que ha sufrido agresiones por parte de violentos. Y que no nos ha pagado ni un duro y nos debe dinero”, concluye Erik Encinas.