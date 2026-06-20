Óscar López asegura que los políticos de «toda Europa» le piden «que aguante Pedro Sánchez»

El ministro Óscar López defiende que Pedro Sánchez es la «esperanza» de Europa tras la retirada del pasaporte a su mujer, Begoña Gómez. El secretario general del PSOE de Madrid y titular de Transformación Digital y Función Pública se ha deshecho en halagos hacia el presidente del Gobierno mientras se conocía que a su esposa la enviaban a juicio y le retiraban el pasaporte por riesgo de fuga.

El ministro ha asegurado que los políticos de «toda Europa» piden que «Pedro Sánchez aguante» porque simboliza «la esperanza» ante la política energética, la guerra y los derechos humanos.

Lo ha hecho en la clausura de las jornadas Madrid en Europa, Cohesión, Clima y Soberanía: Madrid en el corazón del proyecto europeo, que se ha celebrado en el Espacio Rastro Madrid, donde se han reunido numerosos eurodiputados del Grupo Socialista (S&D) y ante los cuales se ha postulado como el líder socialista en la Comunidad de Madrid.

En su intervención, López ha contado que esta semana estuvo en Italia, donde visitó en Bolonia el supercomputador italiano que trabaja con el español, y allí varios ingenieros le trasladaron en un café que querían que el presidente Pedro Sánchez «aguantara» en el Gobierno. También ha asegurado que se reunió con el presidente de la región italiana Emilia-Romaña, Michele de Pascale, quien, según López, le dijo lo mismo: «Pedro, por favor, que siga. Sois la esperanza, sois el ejemplo de que Europa puede ser diferente».

Además ha añadido que en una reunión de ministros europeos celebrada hace unas semanas, el primer ministro chipriota, Níkos Christodoulídis, le dio las gracias en público porque España envió una fragata a este país para defenderlo ante los ataques de Irán. «Además, hubo un montón de ministros de gobiernos de derechas que se acercaron a la mesa para agradecer lo que está haciendo Pedro Sánchez, aunque no podían decirlo en público», ha afirmado.

«Si alguien está defendiendo esa esencia europea, si alguien está defendiendo el orgullo de Europa, si alguien está defendiendo los derechos humanos, la paz, la lucha contra el cambio climático o un mundo más justo donde haya un estado de bienestar fuerte, se llama Pedro Sánchez», ha insistido López obviando el apagón de hace un año, cuando un cero energético histórico dejó sin luz a la España peninsular.

«Todo eso hoy, quien lo defiende en Europa y en el mundo se llama Pedro Sánchez», ha afirmado el ministro, que ha reivindicado al presidente del Gobierno como referente de esos valores, pues, según ha señalado, los españoles asocian tradicionalmente Europa a conceptos como los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático, una economía sostenible, la defensa de la paz, un modelo de bienestar y la sanidad pública.

Frente al ejemplo de político europeo que para López simboliza Sánchez, el ministro ha criticado «las salvajadas» que ha dicho este sábado, el presidente del PP en un acto en Valencia, Alberto Núñez Feijóo, donde ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar «detrás de las cloacas» de su partido, de intentar «amordazar» al poder legislativo y de atacar a los jueces, entre otras duras críticas.

«Feijóo llegó a la política nacional para tapar la corrupción de Ayuso y Feijóo caerá con la corrupción de Ayuso. No tengáis ninguna duda», ha proclamado el dirigente socialista, quien sostiene que no ha sido presidente del Gobierno de España ni lo será «porque no puede». «Porque, Alberto, eres un cobarde. ¡Un cobarde! Nadie ha llegado nunca presidente siendo un cobarde. Nadie», ha añadido.

El también secretario general de los socialistas madrileños ha acusado al dirigente popular de esconderse «detrás de medios, pseudomedios y otros cuantos» para que hagan la oposición, mientras él «incapaz de denunciar el pozo de corrupción» que tiene en Madrid con Ayuso. «No tienes valor, Alberto», ha remachado.