José Antonio Ortega Lara y la ex presidenta del PP vasco María San Gil han leído junto al Congreso de los Diputados un manifiesto en una concentración organizada por NEOS contra la Ley de Memoria Democrática y el acuerdo del Gobierno con Bildu. Han señalado que «los asesinos gobiernan España de una manera cada vez menos disimulada» y han llamado a «recuperar» el espíritu de Ermua.

«Nuestros representantes políticos del Gobierno de España y del País Vasco son cómplices de la estrategia de los asesinos que gobiernan España de una manera cada vez menos disimulada y se preparan para el asalto al Gobierno del País Vasco a plena luz del día», ha proclamado Ortega Lara durante la lectura del manifiesto.

Así, Ortega Lara también ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por «utilizar una fecha tan simbólica», como es el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, para alcanzar este acuerdo de la Ley de Memoria Democrática.

«El clamor de julio de 1997 era en contra de ETA y era por la libertad, no lo olvidemos, no olvidemos a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas de ETA», ha defendido, asegurando que vuelven a levantar las manos blancas «para recuperar la memoria, la dignidad y la justicia desde la verdad y no desde el relato a servicio de los terroristas».

Asimismo, Ortega Lara ha impulsado un grito de ‘basta ya’ durante su intervención, que ha sido cantado al unísono por las 200 personas aproximadamente que se han dado cita frente al Congreso para esta concentración.

Por su parte, María San Gil ha cargado contra la presencia de Pedro Sánchez en Ermua para el homenaje a Miguel Ángel Blanco porque «acaba de acordar la Ley de Memoria Democrática con ETA»: «Esto constituye un desprecio y una afrenta a la verdad y a la dignidad de las víctimas».

«Es inaceptable e intolerable, el legado de Miguel Ángel Blanco y su rebelión cívica no se puede convertir en el relato para blanquear una estrategia perversa de un Gobierno y de un proceso», ha defendido María San Gil.

Esta concentración, organizada por NEOS, la plataforma impulsada por el ex ministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja, estaba prevista que comenzara a las 11.30 horas en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados.

Sin embargo, según ha dicho la propia María San Gil, les han obligado a moverse al lado de la Plaza de Neptuno, retrasando la lectura del manifiesto a las 12.00 horas. En cualquier caso, han estado presentes representantes del PP, de Vox, llegando incluso a acudir su presidente, Santiago Abascal, y el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez.

Mayor Oreja

El ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, van a tratar de «matar el espíritu» de Ermua con su participación en el homenaje al ex concejal del PP Miguel Ángel Blanco este domingo.

En estos términos se ha expresado el que fuera ministro del Interior en 1997 en declaraciones a los medios durante la concentración que ha convocado su plataforma, NEOS, este viernes frente al Congreso de los Diputados en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y contra la Ley de Memoria.

«Había que hacer una concentración porque el domingo en Ermua Sánchez y Urkullu van a tratar de matar el espíritu de Ermua», ha enfatizado, a la par que ha asegurado que «no es posible pactar con ETA ni más ni menos que una ley de Memoria».

En este sentido, ha señalado que el pacto del Gobierno con Bildu para reconocer víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983 «significa algo gravísimo para el futuro, más que para el presente». Así, ha apuntado que se trata de una «advertencia de este Frente Popular» de que «no tendrán límites y seguirán por el camino de la ruptura».