La nº 2 del PSOE empuja a Ábalos a que abandone el escaño: «Yo sé lo que haría»

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se ha referido a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y entonces número 2 del partido, en alusión al caso de mordidas en las compras de mascarillas que salpica al que era su ayudante, Koldo García. «Yo sé lo que haría», ha dicho la política socialista al ser preguntada si el ex titular de Fomento y ahora diputado debería dimitir.

«No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer», ha añadido la también ministra de Hacienda. «Usted sabe lo que yo haría», ha contestado cuando le han interrogado sobre cómo actuaría ella en una situación como esa.

En todo caso, ha evitado pronunciarse sobre la causa judicial. «Insisto en que el sumario no lo conocemos», ha tratado de justificar la política socialista para no entrar en más detalles. Y ha ahondado en que «parece que no hay ningún tipo de reproche penal al señor Ábalos y, por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión».

La ministra de Hacienda ha expresado en un encuentro informativo organizado por el Grupo Joly en Cádiz que «las investigaciones están en curso» y que sólo cuando se levante el secreto de sumario, «tendremos ocasión de poder saber el alcance de esas investigaciones».

Además, la diputada sevillana ha expresado su «repugnancia y repulsa total a cualquier actuación que en momentos de pandemia, donde se moría la gente, haya podido aprovechar la coyuntura para enriquecerse».

Por su parte, ha querido expresar que «en todas las administraciones públicas se desarrollaron los contratos de emergencia» y que no le consta «ningún conocimiento de que haya ningún reproche por parte de la actuación de la Administración pública» en relación con «cómo se comportó respecto a la adjudicación de los contratos».

«Luego, si ha habido sinvergüenzas que se han aprovechado de una determinada situación, que lo paguen, sea quien sea, pero sea vinculado a un Gobierno progresista o no, o al Partido Popular o a otro sitio», ha concluido Montero.

«Cada uno sabe lo que tiene que hacer»

Por su parte, también se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado pronunciarse sobre Ábalos. Considera que a ella no le corresponde «decir» lo que el diputado tiene que hacer con su escaño en el Congreso de los Diputados. «Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer», ha expresado la diputada socialista.

Robles ha señalado que será la justicia la que «dilucide las responsabilidades», y que será así «como no puede ser de otra manera». «Naturalmente, se llegará hasta el final en el esclarecimiento de los hechos respecto a la corrupción», ha puntualizado la ministra de Defensa.

«No puede haber ningún tipo de tolerancia y quien tenga responsabilidades, pues, tendrá que asumir y pagar el precio que corresponda desde el punto de vista del Código Penal», ha añadido Robles.

La titular de Defensa ha sostenido que es «una vergüenza lo que ha ocurrido» además de «absolutamente inaceptable». En concreto, ha reprochado que una persona con responsabilidades públicas «pueda realizar estas actuaciones». «Es algo que produce bochorno, que produce vergüenza, yo espero y lo esperamos todos en el Gobierno que se llegue hasta el final en el esclarecimiento», ha sentenciado.

Caso Koldo

El Caso Koldo, por el que fueron detenidas 14 personas, se refiere a las supuestas mordidas en contratos para la compra de mascarillas y material sanitario durante los peores momentos de la pandemia de Covid 19. El material adquirido fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.

Koldo García, uno de los presuntos beneficiados por las mordidas, se ha negado a hablar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, acogiéndose así a su derecho a no declarar. No ha sido el único que este jueves ha permanecido en silencio. También se han negado a declarar el hermano del que fuera ayudante de Ábalos, Joseba García, y Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F., así como el resto de los 14 detenidos que han pasado a disposición judicial este jueves ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2.

La Fiscalía no ha solicitado prisión para los detenidos, por lo que todos han quedado en libertad después de haber sido puestos a disposición del juez. Ahora quedan libres con medidas cautelares. Entre esas medidas está la de comparecer de forma periódica en el juzgado y además, se les retirará su pasaporte.