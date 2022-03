El socialista Borja Cabezón, ex alto cargo de Moncloa, ha sido enchufado como nuevo embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global, según consta en la referencia del Consejo de Ministros celebrado este martes. Y ello, pese a que no es ni diplomático ni médico, condiciones que sí reunía su antecesor en el cargo, Jesús Santos, que no llevaba ni tres meses en el puesto y que ahora ha sido nombrado embajador ante la República Libanesa.

Cabezón, muy cercano a Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por Universidad Complutense de Madrid. Actualmente era director general adjunto y de desarrollo de negocio de una empresa solar fotovoltaica con presencia en España y América Latina. Durante su etapa en Moncloa fue director general de Asuntos Nacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de España. Previamente, fue diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Su currículum también señala que durante diez años fue consultor externo en una empresa multinacional española como miembro del consejo asesor, enfocándose en proyectos en América Latina. De hecho, fue propuesto a finales de 2020 para dirigir la Casa de América pero no hubo consenso con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Cabezón sigue figurando como secretario general del PSOE de Majadahonda.

Entonces, el Partido Popular llevó a registrar en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas parlamentarias para saber «qué méritos formativos y profesionales» entendía el Gobierno socialcomunista que reunía Cabezón para ser director general de la Casa de América, más de allá de ser militante socialista y «amigo personal de Iván Redondo».

Los populares también denunciaron que el Ejecutivo no propusiese a un diplomático de carrera o a una «personalidad de relevante trayectoria a la altura de la casa consorcio más antigua y más importante» de las que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El antecesor

En cambio, el leonés Jesús Santos sí reunía la preparación requerida, de la que carece Borja Cabezón para este puesto creado en diciembre de 2021. Santos es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en 1992 en la carrera diplomática. Comenzó su trayectoria profesional como médico de atención primaria en España y, en Guinea Ecuatorial como miembro de la Cruz Roja española. Como investigador ha trabajado en Estados Unidos (University of Pennsylvania School of Medicine y Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School) y en España (Fundación Jiménez Díaz).

Además, en octubre de 2007 fue designado embajador de España en la República de Guinea y, posteriormente, en junio de 2017, embajador de España en la República Islámica de Mauritania, según reza en el currículum difundido por Moncloa junto al de Cabezón.