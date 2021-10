«Juan Lobato no va a aportar nada nuevo al PSOE madrileño mientras siga siendo cómplice de los ataques de Sánchez a la Comunidad de Madrid». Así ve Pedro Muños Abrines al nuevo líder del PSM-PSOE (Partido Socialista de Madrid-PSOE). En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO el portavoz adjunto del PP en la Asamblea dice que Juan Lobato es «joven y educado», pero -añade- «tampoco va a aportar nada nuevo en defensa de los intereses de los madrileños si defiende y calla ante los ataques de Sánchez a los ciudadanos de Madrid». Muñoz Abrines no ve «capaz» a Juan Lobato de enfrentarse a Sánchez y parafrasea al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, rival de Lobato en las primarias socialistas: «Juan Lobato es la continuidad del fracaso del PSOE el 4 de mayo».

Juan Lobato va a sustituir como portavoz socialista en la Asamblea a Hana Jalloul. «El problema del socialismo madrileño no es Lobato o Jalloul», dice Pedro Muñoz Abrines. «El problema del PSOE en Madrid es Pedro Sánchez, que les ha anulado la capacidad de tener un discurso propio. Es una cuestión de estructura y no de personas cuando han tenido que callarse ante los ataques descarados de Sánchez a Madrid». Y concluye que Lobato es más de lo mismo. Alguien al que no ve «capaz de levantarle la voz y enfrentarse a Sánchez»: «Si Juan Lobato ha ganado las primarias -afirma- es porque ha tenido el apoyo total del aparato nacional y de Sánchez».