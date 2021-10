La mujer del nuevo cónsul en Jerusalén ha contado con el visto bueno del Gobierno para no perder sus ingresos y puesto de trabajo por culpa del nuevo destino de su marido: el Ejecutivo la ha trasladado a ella de departamento y ubicación para que cobre de Exteriores como si estuviera en Madrid.

La ya ex ministra Arancha González Laya nombró el pasado mes de junio, justo antes de ser destituida del Gobierno, al nuevo cónsul general en Jerusalén. Su nombre es Alfonso Lucini. Pero la mujer de Lucini trabajaba hasta ese momento como “funcionaria del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública” y su ubicación, obviamente, no era la de Jerusalén. Y el Gobierno ha encontrado la fórmula para que ella pueda desplazarse sin perder su plaza y remuneración pública con el argumento de la conciliación familiar: Carmen Serrano de Haro ha sido trasladada de inmediato al Ministerio de Exteriores para que pueda seguir cobrando desde Jerusalén.

OKDIARIO ha accedido a la documentación del traslado exprés de departamento y ubicación de la mujer del cónsul general en Jerusalén. El 16 de julio, justo después de comunicar Laya su nuevo destino al cónsul, su esposa, Carmen Serrano de Haro, comenzó los trámites para beneficiarse de una conciliación familiar un tanto utópica para el resto. Un documento de Exteriores recogió en esa fecha la solicitud “del inicio de los trámites para proceder a la provisión del puesto de trabajo 4664134-JEFE / JEFA DE SECCIÓN (A1/A2 n.24) mediante la adscripción provisional de la funcionaria del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública (grupo A1), doña CARMEN SERRANO DE HARO MARTÍNEZ, actualmente destinada en el puesto JEFE / JEFA DE ÁREA DE PROYECTOS Y OBRAS 3743604 (A1 n.28) de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas, Ministerio de Hacienda y Función Pública”.

No tardó mucho en ser aceptado el traslado urgente. El 2 de agosto, el Ministerio de Exteriores confirmaba los deseos de la mujer del cónsul con un segundo documento: “Adjunto se remite Impreso F1. Acuerdo de nombramiento para puesto de trabajo, correspondiente a Dña. Carmen SERRANO DE HARO MARTÍNEZ, funcionaria del Cuerpo de Arquitectos de La Hacienda Pública, para que pase a prestar servicios en este Departamento”. Y todos los trámites se cerraban el reciente 13 de septiembre con la incorporación definitiva de Carmen Serrano de Haro como personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Pero la ficha de su adscripción definitiva a este departamento recoge un dato curioso. Y es que ella, procedente del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, figura como incorporada a un puesto de trabajo en la “provincia de Madrid. Localidad: Madrid”. Y así figura oficialmente, pese a que en el renglón siguiente se debería indicar la “provincia de residencia” y “localidad de residencia” y, sin embargo, ambas casillas aparecen en blanco.

Aparecen en blanco porque se le ha permitido desplazarse a Jerusalén sin ningún problema ni traba para que pueda cobrar desde allí como si estuviera en Madrid.

Puesto delicado

La ex ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación Arancha González Laya nombró a Alfonso Lucini como nuevo cónsul general en Jerusalén, puesto que estaba vacante desde principios de mayo a raíz del cese de Ignacio García-Valdecasas. La salida de García-Valdecasas se produjo en un momento delicado, ya que el Consulado General en Jerusalén desempeñaba el papel de embajada ante la Autoridad Palestina y en aquel momento se agravaba la escalada entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Lucini ha desempeñado su trabajo como embajador en misión especial para Asuntos de Oriente Medio y del Mediterráneo. Anteriormente fue embajador en Grecia y en Italia, además de haber desempeñado varios cargos en el Ministerio. Además, Lucini fue uno de los apoyos de Miguel Ángel Moratinos durante su etapa como enviado especial de la UE para Oriente Próximo.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores para confirmar la noticia y fuentes oficiales han ratificado ese cambio de destino de la mujer del cónsul «porque se trata de una funcionaria de la Administración Pública y la medida no supone incremento de gasto alguno, ya que es una comisión de servicio sin gastos y que se enmarca dentro de la política de conciliación regulada en la Ley de Acción Exterior».

El Ministerio explica, además, que «para facilitar la conciliación familiar del personal funcionario destinado en el exterior, se permite que la pareja trabaje a distancia temporalmente desde el exterior a través de una comisión de servicio sin gastos. Así, desde su puesto de servicios centrales, la persona desplazada presta apoyo a la Embajada o Consulado General. No supone, por lo tanto, ningún incremento retributivo (no se perciben dietas, ni complementos por desplazamiento), ni tampoco se da preferencia al cónyuge en un proceso selectivo, en tanto que no existe plaza nueva a la que optar».