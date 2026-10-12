Muere el padre del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años

Juan Rodríguez García-Lozano, padre del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha muerto este lunes 12 de octubre en León a los 100 años.

Su trayectoria profesional estuvo ligada al Derecho y al Ayuntamiento leonés, donde desarrolló su carrera como abogado. Tras enviudar en el año 2000 de Purificación Zapatero, ha pasado sus últimos años en una residencia donde recibía las visitas del ex presidente y de su otro hijo, Juan.

Su historia estuvo marcada por el fusilamiento de su padre, el capitán de Infantería Juan Rodríguez Lozano, en agosto de 1936 por mantenerse leal a la República.

La jubilación de Juan Rodríguez García-Lozano dejó el bufete en manos de su hijo Juan. El ex presidente había compartido con él el último verano y acudía a León para visitarlo. La relación con su padre ocupaba un lugar importante en su vida.