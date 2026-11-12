Cielos nubosos con precipitaciones débiles que cesarán por la mañana, aunque en Prepirineos podrán ser moderadas y persistentes, mejorando a mediodía. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas descenderán en gran parte de la provincia. Se espera viento moderado en el interior y fuerte en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de noviembre

Barcelona: cielos nublados con lluvia y viento

Con un cielo que se despereza lentamente, hoy en Barcelona el día se presenta marcado por la inminente llegada de precipitaciones, especialmente en las horas de la mañana. Las nubes cubrirán el horizonte, mientras el viento soplará con fuerza a 25 km/h, dejando sentir ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 24 grados, pero la sensación térmica podría elevarse, convirtiendo el ambiente en algo más cálido.

Ya por la tarde, las lluvias darán una tregua, permitiendo que el sol, como un tímido invitado, asome en el cielo despejado. Con temperaturas que descenderán a los 21 grados hacia la noche, se espera un ambiente más fresco, aunque algo cargado, por la alta humedad que se sentirá durante el día. Con más de 9 horas de luz debido a la salida del sol a las 07:36 y su ocaso a las 17:34, Barcelona tendrá momentos propicios para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se transite con precaución ante los vientos.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente húmedo con lluvias intensas

Las nubes cargadas marcan el amanecer en L’ Hospitalet de Llobregat, donde la brisa fuerte ya sugiere un día incierto. A medida que avanza la jornada, la lluvia se intensificará, dejando una atmósfera húmeda y pesada que invadirá el ambiente, sumando un toque de dramatismo a cada rincón de la ciudad.

Por la mañana, las temperaturas alcanzarán los 24°C, pero la sensación térmica podría bajar a 16°C con ráfagas de viento que sobrepasarán los 50 km/h. La tregua de la lluvia será breve, ya que, al caer la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro antes de que caiga la noche. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo nos recordará su carácter cambiante.

Cielo cubierto con lluvia matinal en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas oscilan entre 16 y 24 grados, ofreciendo una sensación térmica similar en un ambiente húmedo que puede resultar pesado. A medida que avanzamos hacia la mañana, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h, lo que puede hacer que el día se sienta más fresco.

Por la tarde, el cielo se despejará, brindando una pausa a las lluvias con temperaturas agradables que se mantendrán en torno a los 21 grados. La noche nos traerá un ambiente tranquilo y suave, ideal para disfrutar del final del día, que se iluminará con la puesta del sol a las 17:33. Con 10 horas de luz, será una jornada variada y sorprendente para los badaloneses.

Cielo nuboso y ambiente agradable en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que se mantendrá algo nuboso durante la mañana y despejándose por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados, con un leve viento de dirección predominante que podría generar algunas ráfagas, pero sin probabilidad de lluvia en las horas posteriores al mediodía.

Es un día ideal para salir a dar un paseo o disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las rutinas diarias. Aprovecha la agradable sensación térmica y desconecta un poco en los espacios naturales que ofrece la zona.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET