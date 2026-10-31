TRAGEDIA DE URDA

El CEU confirma la muerte de Carlos Ortiz, director de Colegios, en la tragedia ferroviaria de Urda

El accidente de tren de Urda golpea al CEU: desaparecido su director de Colegios y su director general está hospitalizado

Un fallo en el sistema de seguridad de la red, que no se ha renovado desde el 92, está en el origen del siniestro

Carlos Ortiz, director del CEU
Carlos Ortiz. (Foto: CEU)

Carlos Ortiz, director del Área de Colegios CEU, ha fallecido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado miércoles y que ha dejado al menos 69 muertos. El CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) han confirmado este sábado su muerte y han expresado su «profundo dolor» por la pérdida.

Ortiz era también director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro y miembro de la ACdP. «Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente», han señalado ambas entidades en un comunicado.

En un mensaje publicado en redes sociales, el CEU ha expresado el duelo de su comunidad y ha recordado a Ortiz como una persona entregada a su vocación educativa y a quienes compartieron con él su camino.

Las instituciones han trasladado su cariño y apoyo a su mujer y al resto de su familia. También han querido acompañar, «de manera muy especial», a los profesores, trabajadores, alumnos y familias del colegio de Sanchinarro. «Nuestra fe no nos evita el dolor, pero nos permite vivirlo desde la esperanza», ha señalado el CEU, que ha pedido por el eterno descanso de Carlos y por todas las víctimas del accidente y sus familias.

En el mismo comunicado han informado de que Javier Tello, director general del CEU, también viajaba en uno de los trenes accidentados y «evoluciona favorablemente». Ambas entidades han asegurado que seguirán pendientes de su recuperación y han agradecido las muestras de preocupación y cariño recibidas durante estos días.

Su trayectoria en el CEU

La educación marcó la trayectoria profesional de Carlos Ortiz, a quien el CEU recuerda como un «hombre bueno, cercano y trabajador incansable». Desde la institución destacan su calidad humana, su compromiso con la enseñanza y su entrega a los demás.

En los últimos años dirigía el Área de Colegios CEU y el Colegio CEU San Pablo Sanchinarro. Compaginaba esas responsabilidades con la docencia universitaria y la dirección del Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato de la Universidad CEU San Pablo. También formaba parte de la Junta Directiva Nacional de CECE.

Su llegada al CEU se remontaba a 2008. Licenciado en Filología Hispánica, comenzó como profesor de Lengua Castellana, Latín y Literatura en el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe.

Años después pasó al colegio de Sanchinarro, donde fue nombrado director de Estudios en 2015 y asumió la dirección en 2019. Fue en ese centro donde conoció a la que se convertiría en su esposa.

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