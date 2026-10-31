El CEU confirma la muerte de Carlos Ortiz, director de Colegios, en la tragedia ferroviaria de Urda

Carlos Ortiz, director del Área de Colegios CEU, ha fallecido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado miércoles y que ha dejado al menos 69 muertos. El CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) han confirmado este sábado su muerte y han expresado su «profundo dolor» por la pérdida.

Ortiz era también director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro y miembro de la ACdP. «Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente», han señalado ambas entidades en un comunicado.

En un mensaje publicado en redes sociales, el CEU ha expresado el duelo de su comunidad y ha recordado a Ortiz como una persona entregada a su vocación educativa y a quienes compartieron con él su camino.

Hoy la gran familia de la @acdp_es y el #CEU, y de manera muy especial la comunidad del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro, está de luto. Con profundo dolor despedimos a nuestro querido Carlos Ortiz, propagandista de la ACdP, director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro, fallecido como consecuencia del trágico accidente ferroviario de Toledo. Hay momentos en los que las palabras resultan insuficientes. Carlos era una persona muy querida, entregada a su vocación educativa y a cuantos compartieron con él su camino. Trasladamos a su mujer, Mónica, y a toda su familia nuestro cariño, nuestra cercanía y nuestro apoyo, y abrazamos a profesores, personal, alumnos y familias del colegio. Nuestra fe no nos evita el dolor, pero nos permite vivirlo desde la esperanza. Encomendamos a Carlos al Señor y pedimos por su eterno descanso. Rezamos también por la pronta recuperación de nuestro director general, Javier Tello, y por todas las víctimas de este accidente y sus familias. Descansa en paz, querido Carlos. — CEU (@FundacionCEU) October 31, 2026

Las instituciones han trasladado su cariño y apoyo a su mujer y al resto de su familia. También han querido acompañar, «de manera muy especial», a los profesores, trabajadores, alumnos y familias del colegio de Sanchinarro. «Nuestra fe no nos evita el dolor, pero nos permite vivirlo desde la esperanza», ha señalado el CEU, que ha pedido por el eterno descanso de Carlos y por todas las víctimas del accidente y sus familias.

En el mismo comunicado han informado de que Javier Tello, director general del CEU, también viajaba en uno de los trenes accidentados y «evoluciona favorablemente». Ambas entidades han asegurado que seguirán pendientes de su recuperación y han agradecido las muestras de preocupación y cariño recibidas durante estos días.

Su trayectoria en el CEU

La educación marcó la trayectoria profesional de Carlos Ortiz, a quien el CEU recuerda como un «hombre bueno, cercano y trabajador incansable». Desde la institución destacan su calidad humana, su compromiso con la enseñanza y su entrega a los demás.

En los últimos años dirigía el Área de Colegios CEU y el Colegio CEU San Pablo Sanchinarro. Compaginaba esas responsabilidades con la docencia universitaria y la dirección del Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato de la Universidad CEU San Pablo. También formaba parte de la Junta Directiva Nacional de CECE.

Su llegada al CEU se remontaba a 2008. Licenciado en Filología Hispánica, comenzó como profesor de Lengua Castellana, Latín y Literatura en el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe.

Años después pasó al colegio de Sanchinarro, donde fue nombrado director de Estudios en 2015 y asumió la dirección en 2019. Fue en ese centro donde conoció a la que se convertiría en su esposa.