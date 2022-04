La movilidad autónoma y compartida apoyada por la tecnología serán ingredientes indispensables para la descarbonización de la economía y el progreso hacia una sostenibilidad real de la sociedad. Esta es una de las conclusiones a las que se ha llegado en la mesa de debate moderada por la periodista económica Andrea Aguado, Movilidad y transporte sostenible, las nuevas formas de viajar y moverse de las I Jornadas OKGREEN ‘El año del compromiso medioambiental’ organizada por OKDIARIO y que está celebrándose en la torre de KPMG de Madrid.

Fernando Vizoso, director sector Infraestructuras y Transporte de KPMG en España, señala que «la transformación tiene mucho que ver con la descarbonización. La movilidad autónoma va a ser clave en cómo nos movemos, en el largo radio como las autopistas son un entorno fantástico para desplegar la movilidad autónoma en los camiones, por ejemplo, a modo ferroviario». Y apunta: «Esto tiene unos ahorros desde un punto de vista económico, menor siniestralidad, y nos podamos mover de manera más sostenible».

El valor de la movilidad compartida

Cree también que, además de todo ello, hay que sumar la presencia «de otra fuerza muy importante y es la movilidad compartida, tanto en ámbitos urbanos como interurbanos, como ya ocurre en la ciudad de Madrid. Para ello, para seguir avanzando, la tecnología está siendo un gran aliado porque las plataformas son indispensables para poner en contacto las flotas con los usuarios».

Los puntos de recarga en las ciudades de los vehículos es posible que se vayan poniendo de forma progresiva, aunque es más probable, según los expertos, que se apueste por la recarga doméstica. De todos modos, hasta que nuestro modelo de movilidad sostenible sea generalizado hacia las energías limpias, es cierto que las urbes están trabajando para que los espacios urbanos sean cada día más sostenibles.

No sólo por el hecho de que se haya hecho una apuesta fuerte por el fomento del transporte público, sino también por los coches compartidos, las bicicletas compartidas, etc. En esta línea, Borja Carabante, concejal delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, defiende que la ciudad está plenamente preparada para la movilidad sostenible y lo ha demostrado durante los últimos años. «Tenemos que hacer una hoja de ruta que permita que familias y empresas estén en línea de la descarbonización. Queremos cumplir con los objetivos de la Cumbre de París y la UE, por ello debemos apostar por la sostenibilidad y la movilidad», ha apuntado.

Por su parte, Santos Núñez del Campo, miembro del Grupo Español para Crecimiento Verde y responsable de sostenibilidad de sostenibilidad de Renfe, ha detallado que serán cero emisiones. «Desde 2019 el 100% de nuestra energía es renovable, nuestro tráfico es eléctrico y, por tanto, nuestra huella es muy pequeña. En este momento, trabajamos con el hidrógeno verde junto con ADIF p Toyota, por ejemplo, en prototipos que usen este tipo de energía».

«Estamos trabajando en acelerar la transición energética»

Y concluye, Núñez del Campo, explicando que en este momento «el escenario es claro y estamos trabajando en acelerar esta transición energética en el sector del transporte».

Manuel Fonseca, vicepresidente de ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura), por su parte, explica que la sostenibilidad va en línea por la economía circular y la sostenibilidad de los materiales. Veo que ya no es cuestión de políticas, todos apuestan y apostamos por la sostenibilidad, esto para mí es un gran acierto.

Fonseca explica, por ejemplo, que actualmente está haciendo una vivienda para su hermano y que les han pedido que el cuadro eléctrico ya te piden de forma obligatoria un punto de recarga para un coche eléctrico. Es curioso que sea obligatorio. En la ciudad es más complicado, a no ser que tengas un aparcamiento. En vivienda antigua también lo veo difícil, pero hay que apostar por ello sin dudarlo. Entiendo que también debemos facilitarlo de manera económica, pero no tenemos que estar esperando las subvenciones».

«Nosotros hemos traído el futuro al presente», han señalado desde Renfe. «El 100% de nuestra energía es renovable, el 88% de nuestro tráfico es eléctrico y, aunque no es una huella cero, es de 5,5. Es decir, se trata de una huela que es 30 o 40 veces menor que nuestros competidores que dependen del crudo», apunta Núñez del Campo.

Carabante, que también ha tomado la palabra para referirse al futuro más sostenible, ha señalado que «el 70% de los coches de Madrid duermen en la calle, por eso hemos apostado por la electromovilidad y muchas de las plazas de aparcamiento estarán electrificadas. Por tanto, no es suficiente con la instalación de puntos electrificados en las viviendas».

En este sentido, ha explicado que «ahora vamos a sacar una concesión para instalación de estos puntos en vía pública, no veo que Madrid esté llena de puntos de recarga eléctrica, como en su momento tampoco estaba todo lleno de surtidores de gasolina, sino que debemos poner un hub» donde estacionar y repostar. Defiende, además, la existencia de varias energías que van a convivir como el gas o el hidrógeno verde.

Vizoso desde KPMG cree que todo va a ir cambiando, no es lo mismo el menú de hoy que el que tendremos dentro de una década. «El modo de combustión van a cambiar, pero también las formas de transporte porque se están impulsando mucho el modo aéreo y quizá las nuevas construcciones tengan que tener pistas de aterrizaje para los drones, por ejemplo», apunta.

Fonseca cree que las viviendas y su futuro pasa por las obras, por supuesto. «El parque edificado es poco o nada eficiente, quizá el 80% del mismo es poco sostenible. La solución es la eficiencia energética, sin duda, así como la oferta pública y los fondos Next Generation que debemos aprovechar para no perder una oportunidad histórica. La gente se va a mover porque tiene que rehabilitar y hay una subvención, no por la sostenibilidad», ha explicado.

Sobre ésto última, además, aboga por una enseñanza y una educación alrededor de la sostenibilidad desde los colegios. «Poco podemos solucionar, siempre prima el tema económico y poco el filosófico alrededor de la sostenibilidad. Por eso, debe haber una educación y una concienciación desde la escuela», ha concluido.