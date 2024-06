Moncloa negocia con Rabat la primera visita de Mohamed VI a España en 20 años

El 11 de marzo de 2005, cuando se cumplía el primer aniversario de los atentados del 11-M, el rey de Marruecos, Mohamed VI, realizó su primera -y única- visita oficial a España. Ahora, veinte años más tarde, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto que vuelta a Madrid con motivo de la designación oficial de España, Marruecos y Portugal como sedes del Mundial 2030. Las gestiones las está coordinando el Ministerio de Exteriores, aunque sería la Casa Real quien haría de anfitriona llegado el caso.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes diplomáticas, Moncloa ha desempolvado una ambición que ya tuvo Pedro Sánchez al llegar al poder en 2018: conseguir que el monarca alauí viaje a España.

Tal y como explican estas fuentes, la invitación ya ha sido cursada a Rabat por parte del Gobierno, tras las gestiones de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes de Exteriores, que es quien prepara técnicamente la iniciativa. De momento, dicen, no ha habido respuesta. Y no será fácil que Mohamed VI acepte la invitación de Sánchez, ya que hace muchos años que el monarca marroquí no realiza un viaje oficial a un país europeo.

El último de esos viajes a suelo europeo tuvo lugar en 2018 a París -oficial, ya que extraoficialmente reside buena parte del año en la capital francesa-, invitado por el presidente Emmanuel Macron para el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Al margen de esa visita, Mohamed VI ha visitado Gabón y Emiratos Árabes Unidos en 2023.

Según explican fuentes diplomáticas, la intención del Gobierno es considerar ese viaje oficial a Madrid como un signo de «reconciliación total» tras unos años convulsos en las relaciones entre ambos países. Especialmente tras la ruptura de relaciones por la entrada clandestina -y amparada por el Gobierno- en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Tras aquello, Ceuta vivió una avalancha migratoria sin precedentes como represalia, y los móviles de Sánchez y varios de sus ministros una intromisión con Pegasus cuyo rastro lleva indefectiblemente a Rabat.

Celebrar el Mundial

El gancho del viaje, explican, sería la designación oficial de España, Marruecos y Portugal como sedes organizadoras del Mundial 2030. Una decisión que, pese a que ya es prácticamente oficial al no haber más candidato, aún falta por certificar en una elección de la FIFA prevista para el mes de diciembre. Estiman en Exteriores que, de producirse esta visita, se produciría «entre noviembre y febrero, aunque seguramente hacia 2025».

Eso sí, queda totalmente descartado que Mohamed VI visite la Moncloa, ya que en caso de que realizara una visita palaciega, esta sería a la Zarzuela para verse con Felipe VI. Ese sería el marco en el que Sánchez y Mohamed VI podrían reencontrarse, tras haberle recibido dos veces en su palacio real de Rabat. Además, no se descarta que en esa visita se realice algún desplazamiento.

De confirmarse, supondría la vuelta a España de Mohamed VI después de prácticamente dos décadas sin viaje oficial a Madrid. Sólo hizo uno durante su reinado, coincidiendo con el acto oficial de aniversario del 11-M que reunió en Madrid a muchos líderes internacionales. Aun así, Mohamed VI se ausentó de varios actos previstos en la agenda, como la recepción en el Palacio Real por parte del Rey Juan Carlos I.

Otras fuentes diplomáticas ven «poco futuro» a los planes de Moncloa respecto a esa visita oficial, teniendo en cuenta que una parte de la izquierda -incluso dentro del propio Consejo de Ministros- cuestiona el plan marroquí para el Sáhara respaldado por Sánchez. Algo que podría provocar algún tipo de protesta contra el monarca en Madrid.

Desaladora

Mientras Marruecos celebra como un hito nacional que sus tomates ya se venden más en la Unión Europea que los producidos en España, Rabat festeja también otro nuevo hito: el inicio de la mayor planta desaladora de todo el continente africano, que estará situada en Casablanca y cuyo coste, unos 600 millones de euros, será cubierto en parte por el Gobierno español. Moncloa aprobó en el último Consejo de Ministros de 2023 un crédito de 250 millones de euros para financiar la construcción de esta planta clave y estratégica para el campo marroquí, ya que dedicará más de 50 millones de metros cúbicos de agua al regadío.

Esta misma semana, el príncipe heredero marroquí, Moulay El Hassan, presidió el acto de inicio de las obras de esta gran planta desaladora a las afueras de Casablanca. Una infraestructura capaz de aportar agua a 7,5 millones de personas… y de cubrir las necesidades de una extensa área agrícola de Marruecos.

Se trata de un proyecto de gran envergadura que involucra a varias empresas marroquíes, que trabajan conjuntamente con la española Acciona. El coste de la construcción, que se extenderá por una superficie equivalente a unos 100 campos de fútbol, supera los 600 millones de euros. Una parte importante de ese coste será financiado con un crédito a la UTE responsable del proyecto por valor de 250 millones de euros. Un 40% de su coste total.

La planta estará situada en la zona de Casablanca, con un importante hub agrícola. Junto a la de Agadir, que también contó con aportación española, y otras previstas en Al Jadida y Safi, Marruecos espera multiplicar casi por diez la capacidad de obtener agua para regadíos de cara a 2030: se pasará de nueve plantas y 147 millones de metros cúbicos anuales a cerca de veinte con más de 1.000 millones de metros cúbicos.