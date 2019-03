Moncloa mantiene una línea caliente con Torra gracias a la “buena relación” de Maroto con una consejera

Tras anunciar la vicepresidenta Carmen Calvo, que no habría más negociación con el Govern, Maroto se ha continuado viendo con Ángels Chacón

El pasado viernes 8 de febrero, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció tras la celebración del Consejo de Ministros que el ejecutivo había interrumpido las negociaciones con el Govern de la Generalitat, como consecuencia de las exigencias del gobierno autonómico presidido por Quim Torra. Pese a esta rotunda afirmación, hay miembros del Gobierno que se han continuado viendo con sus homólogos de la Generalitat, como la ministra de Industria Reyes Maroto con la consejera de Empresa Ángels Chacón.

Según cuentan fuentes cercanas a ambas dirigentes, responsables de la acción industrial de sendos ejecutivos, la ministra de Industria y la Consejera de Empresa se reunieron días después de la rotura de esas negociaciones, y mientras los independentistas confirmaban al gobierno de la nación su rechazo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, para analizar los acuerdos adoptados en anteriores reuniones bilaterales sobre sus competencias.

Esas mismas fuentes apuntan a OKDIARIO que dicha reunión se enmarca más en “la buena relación” que mantienen Reyes Maroto y Ángels Chacón que en la relación institucional entre el Gobierno y el Govern, que oficialmente continuan sin negociar una salida al conflicto catalán, después que el ejecutivo de Torra humillara al de Sánchez rechazando la figura del ‘relator’ que este ofreció a los independentistas. Aún así, hablan y negocian.

Pero Maroto y Chacón no son las únicas que se han ido viendo o hablando en las últimas semanas. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también ha seguido hablando telefónicamente con la vicepresidenta Carmen Calvo, incluso en las horas previas a que el partido del cual es adjunto a la presidencia, ERC, votará no a la tramitación de los PGE para este año. Precisamente las conversaciones previas a esa votación, buscaban por parte del ejecutivo desbloquear el bloqueo a las cuentas en el Congreso, gracias a los once votos de los diputados separatistas.