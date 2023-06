Miguel Ángel Rodríguez, ex secretario de Estado del PP y jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso y que cerraba la lista del Partido Popular en Durango, está eufórico por haber conseguido, gracias entre otros al voto del concejal que obtuvo Carlos García, del PP de Durango, el pasado 28 de mayo, echar a Bildu de la alcaldía: «Quiero agradecer que los compañeros del PP de Durango me hayan invitado a esta fiesta».

El motivo de fiesta era evidente: los proetarras de EH Bildu habían perdido su mayor bastión, una ciudad de más de 28.000 habitantes. Una pérdida que dolió especialmente al secuestrador condenado y secretario general de EH Bildu Arnaldo Otegi, que ayer, en una entrevista en Radio Popular del País Vasco, lamentó ser desalojado de Durango «con el apoyo de Miguel Ángel Rodríguez». Se ríe Rodríguez porque «a Otegi le ha dado rabia» y responde que «uno se distingue, no solo por sus amigos, sino también por sus enemigos».

El PP, volcado

Asimismo, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid señaló que el PP de la Comunidad de Madrid se había volcado especialmente en Cataluña y en el País Vasco: «No sólo yo he cerrado la lista aquí en Durango, sino que la presidenta Díaz Ayuso ha sido también la última de nuestra formación en la candidatura al Ayuntamiento de Bilbao».

Afirma Rodríguez que, si Díaz Ayuso se afilió al PP fue tras ver las presiones a las que eran sometidos sus compañeros en el País Vasco. «Muchos estudiantes tenían que hacer los exámenes en el despacho del director para que no hubiera incidentes durante las pruebas, y la presidenta de la Comunidad de Madrid no podía con ello».

Señalamiento

Rodríguez también ha destacado la valentía de todos los candidatos del Partido Popular en las elecciones municipales en el País Vasco: «en un sitio donde no hay libertad es difícil presentarte, dar la cara y que te señalen».

Un señalamiento que también ha sufrido OKDIARIO, medio al que no ha querido hablar ningún simpatizante de la ya ex alcaldesa de Bildu, a pesar de haber congregado en el Consistorio a todos sus simpatizantes. Algunos ciudadanos contentos con el cambio de Gobierno sí lo reconocieron en privado con este medio pero no se atrevieron a dar la cara ante las cámaras porque «aquí es muy complicado».

Miguel Ángel Rodríguez también ha lamentado el veto a 25 de los 38 medios de comunicación que se intentaron acreditar a la constitución del ayuntamiento durangués: “no tiene sentido que los medios acreditados, sobre todo hoy, no hayan podido tener sitio”, lamentaba, especialmente porque hoy es el día que más relevancia mediática ha tenido la localidad de Durango en los últimos años: “es la forma de actuar de los herederos de ETA”

Un veto que, en lo que dependa del Partido Popular, habrá acabado hoy: “gracias a Carlos García los Bildu se han quedado sin mandar”. Y no solo los medios de comunicación sufrieron este veto, sino que también los propios simpatizantes del Partido Popular y de García, que iba acompañado por la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, a la que la alcaldesa saliente, minutos antes de perder el bastón de mando, le prohibió la entrada al pleno en primera persona: “es una anomalía que los concejales, al menos del PP, no hayan podido tener acompañante”.

González dio media vuelta y se juntó con el resto de compañeros a intentar entrar por la puerta principal del Ayuntamiento, en una cola en la que los simpatizantes de Bildu llevaban desde más de una hora antes de que comenzase el pleno. Tras abrir las puertas y poco antes de que llegase el turno de Miguel Ángel Rodríguez, Raquel González y Daniel Portero de entrar al pleno, se colgó el cartel de “aforo completo”, ante lo que Rodríguez, espontáneamente, comentó que “nos hemos quedado compuestos y sin novia”, entre las carcajadas de sus acompañantes. Finalmente todos vivieron el pleno desde fuera del Ayuntamiento.

Rodríguez también quiso marcar diferencias con el Partido Socialista, y no hizo recordando las palabras de Francisco Martín, Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, en las que blanqueaba a Bildu llegando a señalar que “había salvado muchas vidas”: “Cuando el delegado del Gobierno en Madrid dice que Bildu son “presuntos” enemigos de España, no dice la verdad”, denuncia, “no son “presuntos”, si no que lo son a secas, y esa es la diferencia entre el PP y el PSOE”.