Toda la verdad sobre la ropa deportiva que moldea tu figura: las consecuencias de usarla según los expertos

En los últimos tiempos, la ropa deportiva que moldea la figura se ha convertido en una auténtica tendencia dentro del mundo fitness. Con diseños que prometen levantar glúteos, comprimir el abdomen y realzar la silueta, estas prendas han ganado popularidad entre las que desean verse bien mientras entrenan. Sin embargo, detrás de esta moda aparentemente inofensiva, los especialistas advierten sobre posibles riesgos para la salud cuando su uso no es adecuado. Aunque pueden mejorar la estética de forma temporal, su uso excesivo o prolongado podría traer consigo consecuencias negativas.

Este tipo de ropa incluye leggings de compresión, tops ajustados y fajas deportivas que envuelven firmemente el torso. Están pensadas para moldear ciertas zonas del cuerpo, proporcionando una apariencia más tonificada y delgada, incluso antes de comenzar a entrenar. La promesa de conseguir una figura más estilizada sin esfuerzo real es tentadora, pero es importante conocer qué efectos puede tener esta compresión constante sobre el cuerpo.

Cuidado con la ropa deportiva muy ajustada

Uno de los principales riesgos señalados por fisioterapeutas y médicos deportivos es la compresión excesiva que ejercen estas prendas. Cuando un top o unos leggins son demasiado ajustados, pueden presionar los órganos internos, dificultando la correcta digestión e incluso la respiración, reduciendo la capacidad pulmonar y provocando sensación de fatiga, sobre todo si se llevan durante entrenamientos de alta intensidad. Esta dificultad para respirar correctamente puede derivar en menor oxigenación de los músculos y, por lo tanto, en un peor rendimiento físico.

Otro punto que preocupa a los expertos es el debilitamiento muscular. Si bien las fajas y prendas moldeadoras pueden ayudar a mantener una postura erguida, el uso constante de soporte externo puede hacer que los músculos del core (abdomen y espalda baja) dejen de trabajar como deberían. En lugar de fortalecer estas zonas mediante ejercicios específicos, el cuerpo se vuelve dependiente de la prenda para mantener la estabilidad, lo que a largo plazo puede generar desequilibrios musculares y dolores lumbares.

Ante este panorama, los expertos recomiendan usar este tipo de ropa de manera ocasional y con criterio. Es importante escuchar al cuerpo y, si se siente incomodidad, presión excesiva o dificultad para respirar, lo adecuado es optar por prendas más ligeras y menos ajustadas. También es fundamental elegir ropa de calidad, elaborada con materiales transpirables y con compresión moderada sin tener tan en cuenta la apariencia externa. Es mucho más recomendable hacer ejercicios enfocados en el fortalecimiento real de la zona abdominal y lumbar, lo que aportará beneficios de salud y estéticos a largo plazo.

La ropa deportiva moldeadora puede ser una herramienta útil si se usa de forma puntual y con responsabilidad. No se trata de demonizar su uso, sino de entender que no sustituye el trabajo muscular ni garantiza resultados mágicos. La salud y la comodidad deben estar siempre por encima de la estética y antes de dejarte llevar por las tendencias del fitness, es mejor consultar con profesionales para asegurarte de que lo que llevas puesto no sólo te siente bien, sino también te permita entrenar, respirar y moverte de forma segura.